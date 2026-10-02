Hơn 5.000 khán giả hòa mình vào đêm nhạc 'đánh thức giấc mơ'

Đêm nhạc là sự kiện trọng điểm, khép lại hơn một tháng chào đón và hòa nhập của gần 3.000 tân sinh viên K39 với môi trường đại học thông qua chuỗi hoạt động gắn kết.

Với chủ đề “Awaken – Đánh thức giấc mơ”, chuỗi sự kiện Chào tân sinh viên K39 được tổ chức nhằm mang đến những trải nghiệm đầu tiên cho sinh viên khi bước vào môi trường mới, đồng thời tạo cơ hội để các bạn làm quen, kết nối và khám phá đời sống học đường.

Nguyễn Thị Hoàng Cúc, tân sinh viên có điểm đầu vào cao nhất K39 ngành Ngôn ngữ Trung Quốc với 26,86 điểm, cho biết chuỗi sự kiện giúp em hiểu rõ hơn về nhà trường và những hoạt động mình sẽ được trải nghiệm trong thời gian tới.

“Chuỗi sự kiện này giúp em hiểu rõ hơn về trường, về những hoạt động mà mình sắp được trải nghiệm cũng như có thêm cơ hội để gặp gỡ bạn bè và nhanh chóng làm quen với môi trường mới”, Hoàng Cúc chia sẻ.

Trong khi đó, Đỗ Xuân Chiến, tân sinh viên đạt điểm đầu vào cao nhất ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 26 điểm, bày tỏ mong muốn được khám phá nhiều điều mới mẻ trong môi trường đại học – những trải nghiệm mà trong 12 năm học phổ thông em chưa có cơ hội thử sức.

Khi cựu sinh viên trở lại sân khấu

Điểm nhấn của đêm nhạc là sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ từng trưởng thành từ chính giảng đường Trường Đại học Thăng Long.

Ca sĩ Hà Anh Huy – Quán quân Big Song Big Deal 2022 và Vietnam Idol 2023 – mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc. Anh là sinh viên K34, Khoa Âm nhạc ứng dụng của trường và từng gây chú ý với khán giả qua chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2026.

Sân khấu tiếp tục được khuấy động với UPRIZE – nhóm nhạc bước ra từ chương trình Tân binh toàn năng. Thành viên Leon (Tạ Hoàng Long), sinh viên K37 Khoa Âm nhạc ứng dụng, cùng các thành viên UPRIZE mang đến màu sắc trẻ trung, năng lượng của một nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới.

Chương trình còn có sự dẫn dắt của MC Lê Thu Hòa – Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, cựu sinh viên K29 ngành Tài chính - Ngân hàng.

Sự trở lại của những cựu sinh viên trên sân khấu không chỉ tạo nên điểm nhấn cho đêm nhạc mà còn mang đến một thông điệp gần gũi với tân sinh viên: từ giảng đường hôm nay, các thế hệ sinh viên có thể tiếp tục theo đuổi đam mê và bước lên những sân khấu lớn.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Thăng Long cũng vinh danh, khen thưởng 25 tân sinh viên K39 có điểm đầu vào cao nhất tại 25 chương trình đào tạo.

Đây là sự ghi nhận đối với kết quả học tập của các tân sinh viên, đồng thời tạo động lực để các bạn bắt đầu hành trình mới tại môi trường đại học với tinh thần chủ động và không ngừng nỗ lực.

Một ngày hội trước giờ “bùng nổ”

Không chỉ diễn ra vào buổi tối, “Awaken” được thiết kế như một ngày hội dành cho tân sinh viên với nhiều hoạt động trải nghiệm.

Trong ngày, sinh viên có thể check-in với camera 360 độ, hóa trang, chụp ảnh tại photobooth, tham gia các hoạt động tương tác và giao lưu cùng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên.

Từ những hoạt động làm quen đầu tiên đến sân khấu âm nhạc với hàng nghìn khán giả, “Awaken – Đánh thức giấc mơ” khép lại hơn một tháng chào tân sinh viên K39, mở ra hành trình mới của gần 3.000 sinh viên tại Trường Đại học Thăng Long.

Các câu lạc bộ như Logistics, Điều dưỡng, Công nghệ thông tin, Guitar, Âm nhạc cũng góp mặt, tạo không gian để tân sinh viên tìm hiểu và lựa chọn những hoạt động phù hợp với sở thích.

Các gian hàng ẩm thực cũng trở thành điểm dừng chân của sinh viên trong suốt ngày hội.