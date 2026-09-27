Xã Tam Nông: Niềm vui từ không gian học tập mới

Giáo viên hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học và THCS Phú Đức thực hành trên máy vi tính.

Xã Tam Nông được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phú Hiệp và xã Phú Đức thuộc huyện Tam Nông trước đây. Sau khi chính quyền địa phương mới đi vào hoạt động, giáo dục tiếp tục được xác định là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên nguồn lực.

Tại điểm trường Phú Đức thuộc Trường Mầm non Phú Hiệp, các phòng học, phòng chức năng cùng nhiều hạng mục phụ trợ đã được xây dựng, sửa chữa.

Những phòng học rộng rãi, khuôn viên sạch đẹp, đồ dùng và đồ chơi được bổ sung tương đối đầy đủ đã mang lại sự phấn khởi cho GV, phụ huynh và HS.

Theo cô Võ Thị Minh Sương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Hiệp, điểm trường Phú Đức được đầu tư xây mới 5 phòng học và 9 phòng chức năng.

Cùng với đó, các phòng học được trang bị đồ dùng, đồ chơi phục vụ hoạt động học tập, vui chơi, ăn và ngủ của trẻ. “Việc được đầu tư thêm phòng học và phòng chức năng giúp nhà trường bảo đảm tốt hơn công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời tạo thuận lợi để GV tổ chức các hoạt động phù hợp với từng độ tuổi.

Môi trường học tập được cải thiện cũng giúp các bé học tập, vui chơi và sinh hoạt tốt hơn”, cô Võ Thị Minh Sương chia sẻ.

Đối với bậc học mầm non, cơ sở vật chất không chỉ đáp ứng nhu cầu về chỗ học, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an toàn và phát triển toàn diện của trẻ.

Phòng học phù hợp, khu vực vui chơi sạch sẽ cùng hệ thống đồ dùng, thiết bị đúng độ tuổi giúp trẻ hình thành nền nếp, rèn luyện kỹ năng và mạnh dạn tham gia các hoạt động tập thể.

Sự đổi thay về điều kiện dạy và học còn được ghi nhận tại Trường Tiểu học và THCS Phú Đức.

Các phòng học, phòng chức năng và thiết bị được đầu tư đã giúp nhà trường có thêm điều kiện tổ chức hoạt động thực hành, trải nghiệm; từng bước khắc phục hạn chế về cơ sở vật chất.

Điểm nhấn là phòng học STEM được trang bị hệ thống thiết bị chuyên dụng.

Trước khi có phòng học hoàn chỉnh, nội dung giáo dục STEM đã được nhà trường lồng ghép vào chương trình giảng dạy trong nhiều năm. Do đó, khi cơ sở vật chất và trang thiết bị được đầu tư, đội ngũ GV có nhiều thuận lợi trong tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu và thực hành cho HS.

Cô Võ Thị Thúy Liễu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phú Đức cho biết, phòng học STEM giúp HS tiếp cận kiến thức thông qua trải nghiệm, khơi gợi niềm yêu thích khoa học, khả năng tìm tòi và tư duy sáng tạo.

Nhà trường sẽ khai thác hiệu quả công năng phòng học, đáp ứng nhu cầu giảng dạy của GV cũng như học tập, nghiên cứu của HS.

Theo UBND xã Tam Nông, trong năm học 2026 - 2027, địa phương ưu tiên nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ.

Riêng tại Trường Mầm non Phú Hiệp, xã tham mưu xây mới 5 phòng học, 9 phòng chức năng; xây dựng cổng, hàng rào, nhà xe và mua sắm thiết bị với tổng kinh phí hơn 23,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đầu tư mới, địa phương sửa chữa 4 phòng học, 2 phòng làm việc; nâng cấp sân trường, hàng rào, đường đan và nhà vệ sinh tại các điểm trường với kinh phí hơn 4,38 tỷ đồng. Khoảng 1,3 tỷ đồng cũng được dành để mua 19 bộ máy vi tính, 10 bộ bàn ghế và xây dựng 1 phòng học STEM.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Nông cho biết, hệ thống trường lớp khang trang, an toàn giúp HS có không gian học tập thân thiện, tiện nghi hơn.

Đặc biệt, phòng học STEM tạo điều kiện để các em tiếp cận phương pháp học tập hiện đại, phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng thực hành và năng lực giải quyết vấn đề.

Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của HS địa phương.