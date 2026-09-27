Hành trình mới của người con nuôi Đồn Biên phòng Lũng Cú

Tiếp nối chị gái Thò Thị Dính, sinh năm 2005, đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Mỏ-Địa chất Hà Nội. Hôm nay, Thò Mí Và là con thứ 2 trong một gia đình 3 chị em mồ côi cha, mẹ bỏ đi, phải sống với ông bà nội đã ngoài 70 tuổi, được Đồn Biên phòng Lũng Cú đón về Đồn nuôi từ năm 2016.

Suốt 10 năm là con nuôi Đồn Biên phòng Lũng Cú, con Thò Mí Và được các bố, các anh là cán bộ, chiến sĩ của Đồn chăm sóc, dạy dỗ, thường xuyên động viên, hỗ trợ về vật chất, tạo điều kiện để em có môi trường học tập, sinh hoạt tốt, từng bước trưởng thành.

Đại diện Đồn Biên phòng Lũng Cú, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang đưa em Thò Mí Và là con nuôi của đơn vị đến nhập học tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đưa con nuôi đến trường nhập học, cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thiện các thủ tục cần thiết, bàn giao hồ sơ, động viên em nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị căn dặn em tiếp tục phát huy tinh thần tự giác, chăm chỉ học tập, chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường, đoàn kết với bạn bè, tích cực rèn luyện phẩm chất, đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp.

Xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, em Thò Mí Và hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt, không phụ lòng gia đình và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú, những người đặc biệt đã luôn đồng hành, giúp đỡ em trong suốt thời gian qua.

Việc nhận nuôi, chăm sóc và đưa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú.