Việt Nam ghi dấu ấn tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới là sân chơi đỉnh cao, uy tín hàng đầu toàn cầu về kỹ năng nghề, quy tụ những thí sinh trẻ xuất sắc đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việc các chuyên gia, thí sinh Việt Nam thường xuyên góp mặt tại đấu trường này không chỉ là cơ hội để tranh tài, cọ xát với những nền kỹ năng nghề tiên tiến, mà còn góp phần khẳng định chất lượng đào tạo nguồn nhân lực kỹ năng cao của Việt Nam.

Quang cảnh Lễ bế mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026.

Việt Nam bắt đầu tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới từ năm 2007. Qua gần hai thập kỷ, phần lớn thí sinh của Việt Nam là học sinh, sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học.

Mỗi kỳ thi là một lần đội ngũ thí sinh, chuyên gia Việt Nam được thử sức trong môi trường cạnh tranh quốc tế, qua đó từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, tác phong nghề nghiệp và khả năng làm chủ công nghệ hiện đại.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 thu hút số lượng lớn quốc gia tham gia.

Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề. Hàng nghìn quan sát viên và khách tham quan quốc tế cũng tham dự sự kiện.

Kỳ thi hướng tới đổi mới mạnh mẽ, lan tỏa thông điệp về vai trò của kỹ năng nghề trong việc tạo dựng tương lai và thúc đẩy những thay đổi tích cực đối với con người và xã hội.

11 nghề tranh tài, 3 Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc

Tại kỳ thi năm nay, Đoàn Việt Nam tham dự ở 11 nghề gồm: Cơ điện tử, Điện lạnh, Thiết kế kỹ thuật cơ khí CAD, Công nghệ may thời trang, Năng lượng tái tạo, Phay CNC, Tiện CNC, Sơn ô tô, Chăm sóc sức khỏe và xã hội, Lắp đặt điện và Công nghệ xe cơ giới hạng nặng.

Đây đều là những nghề đòi hỏi thí sinh có kiến thức chuyên môn vững vàng, tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ, sự chính xác và tính kỷ luật cao.

Kết quả chung cuộc, Đoàn Việt Nam giành 3 Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc (Medal for Excellence) ở các nghề Phay CNC, Tiện CNC và Năng lượng tái tạo.

Đỗ Văn Đức - thí sinh nghề Tiện CNC giành Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc.

Nguyễn Ngọc Được - thí sinh nghề Phay CNC giành Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc..

Ông Phú Quy - thí sinh nghề Năng lượng tái tạo giành Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc..

Cụ thể, em Đỗ Văn Đức, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, giành Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc nghề Tiện CNC; em Nguyễn Ngọc Được, sinh viên Trường Đại học Phenikaa, giành Huy chương Xuất sắc nghề Phay CNC; và em Ông Phú Quy, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ - Năng lượng Khánh Hòa, giành Huy chương Xuất sắc nghề Năng lượng tái tạo.

Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc được trao cho những thí sinh đạt từ 700 điểm trở lên trên tổng số 800 điểm nhưng không đoạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng. Ở mỗi nghề, Ban tổ chức chỉ trao một huy chương vàng, một huy chương bạc và một huy chương đồng.

Vì vậy, 3 Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc là sự ghi nhận đáng kể đối với thành tích chuyên môn của các thí sinh Việt Nam trong cuộc tranh tài với những đối thủ mạnh trên thế giới.

Đặc biệt, em Đỗ Văn Đức, thí sinh giành Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc nghề Tiện CNC, được lựa chọn là thí sinh có thành tích xuất sắc đại diện cho Việt Nam để vinh danh tại Lễ Bế mạc kỳ thi.

Tiếp nối hành trình nâng tầm kỹ năng nghề Việt Nam

Nhìn lại hành trình tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới, thành tích năm 2026 tiếp tục cho thấy sự tiến bộ của Việt Nam tại sân chơi kỹ năng nghề quốc tế. Trong những kỳ thi đầu tiên, Việt Nam từng có 4 kỳ liên tiếp (2007, 2009, 2011 và 2013) chưa giành huy chương, chủ yếu đạt chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc.

Từ năm 2015, thành tích của Đoàn Việt Nam từng bước được cải thiện. Năm 2015 và 2017, Việt Nam lần lượt giành huy chương đồng ở nghề Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin. Năm 2019, thí sinh Việt Nam giành huy chương bạc nghề Phay CNC. Đến năm 2024, Việt Nam tiếp tục có huy chương đồng ở nghề Phay CNC.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc có 3 thí sinh đạt Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026, trong đó có đại diện được vinh danh tại Lễ Bế mạc, là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hội nhập của kỹ năng nghề Việt Nam.

Kết quả tại kỳ thi năm 2026 đồng thời tạo thêm động lực để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học tiếp tục đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng cường gắn đào tạo với công nghệ và yêu cầu thực tế của thị trường lao động.

Qua những sân chơi như Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới, thế hệ trẻ Việt Nam có thêm cơ hội khẳng định năng lực, bản lĩnh và khả năng thích ứng với những tiêu chuẩn nghề nghiệp ngày càng cao của thế giới.

Từ 11 nghề tham dự đến 3 Huy chương kỹ năng nghề Xuất sắc, thành tích của Đoàn Việt Nam tại Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2026 là minh chứng cho quá trình chuẩn bị, đào tạo và thi đấu trong môi trường quốc tế khắt khe. Đây cũng là cơ sở để Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.