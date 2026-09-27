Những điểm mới cần lưu ý về quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Ban Giám hiệu Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Tây Ninh bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân. Ảnh: Trần Văn Tâm

Dưới góc nhìn của một giáo viên trung học phổ thông, Nghị định mới này mang đến nhiều thay đổi tích cực, bám sát với thực tiễn môi trường giáo dục hiện nay.

Đổi mới trong phương pháp và khung tiêu chí đánh giá

Điểm khác biệt lớn nhất theo quy định mới là sự phân định rõ ràng giữa quy trình đánh giá và xếp loại. Theo Điều 3, đánh giá viên chức là một quá trình liên tục; ban giám hiệu giao nhiệm vụ cho nhà giáo và tiến hành chấm điểm theo từng tháng hoặc từng quý. Còn, việc xếp loại chất lượng là việc quyết định mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cả năm học, dựa trên điểm số hàng tháng, hàng quý.

Việc đánh giá được thực hiện trên thang điểm 100, bao gồm "khung tiêu chí chung" và "các tiêu chí cụ thể" do đơn vị có thẩm quyền ban hành.

Khung tiêu chí chung quy định tại Điều 10 và Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, chiếm tối đa 30/100 điểm. Khung này bao gồm 3 tiêu chuẩn lớn: "Phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ"; "Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm; tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp; khả năng phối hợp trong công tác"; "Năng lực đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong thực hiện nhiệm vụ". Nhằm phù hợp với thực tiễn, mỗi tiêu chuẩn đều được cụ thể hóa thành nhiều tiêu chí. Chẳng hạn, tiêu chuẩn 1 có 10 tiêu chí, tiêu chuẩn 2 có 4 tiêu chí, tiêu chuẩn 3 có 3 tiêu chí.

Khung tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (các tiêu chí cụ thể) quy định tại Điều 11, chiếm tối đa 70/100 điểm. Đối với nhà giáo không giữ chức vụ quản lý, phần này tập trung đánh giá qua 3 nhóm tiêu chí: "Tiêu chí về số lượng thể hiện mức độ hoàn thành sản phẩm, công việc thuộc nhiệm vụ được phân công, phù hợp với hoạt động nghề nghiệp của viên chức và đơn vị sự nghiệp công lập"; "Tiêu chí về chất lượng thể hiện mức độ đáp ứng tiêu chuẩn, mục đích, yêu cầu, hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ"; "Tiêu chí về tiến độ thể hiện mức độ bảo đảm về thời gian trong quá trình thực hiện nhiệm vụ".

Riêng đối với nhà giáo giữ chức vụ quản lý, ngoài các tiêu chí như giáo viên thông thường, họ còn phải đáp ứng thêm 3 nhóm tiêu chí về năng lực lãnh đạo: "Tiêu chí về kết quả hoạt động của đơn vị thuộc phạm vi quản lý hoặc lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách"; "Tiêu chí về khả năng tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ"; "Tiêu chí về năng lực tập hợp, đoàn kết viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý".

Xếp loại chất lượng nhà giáo minh bạch theo thang điểm

Căn cứ vào tổng điểm đánh giá, viên chức sẽ được phân thành 4 mức xếp loại chất lượng, giúp loại bỏ cảm tính và tăng tính công bằng. Cụ thể: mức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt từ 90 điểm trở lên; mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 70 điểm đến dưới 90 điểm; và mức Hoàn thành nhiệm vụ từ 50 điểm đến dưới 70 điểm.

Mức Không hoàn thành nhiệm vụ, áp dụng cho các cá nhân rơi vào 1 trong 4 trường hợp: Có tổng điểm đánh giá dưới 50; hoặc bị cấp có thẩm quyền kết luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; hoặc vi phạm những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm trách nhiệm nêu gương làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan; hoặc có hành vi vi phạm liên quan đến thực hiện nhiệm vụ bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong năm. Đối với viên chức quản lý, còn có thêm trường hợp tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo pháp luật.

Một điểm đáng lưu ý nữa nhằm đảm bảo tính thực chất của danh hiệu là quy định khống chế tỷ lệ khen thưởng. Theo đó, tỷ lệ viên chức đạt "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không được vượt quá 20% tổng số viên chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trong cùng một cơ quan và trong từng nhóm nhiệm vụ tương đồng.

Tuy nhiên, nếu nhà trường có thành tích xuất sắc, nổi trội, hoàn thành vượt kế hoạch và được cấp có thẩm quyền công nhận đơn vị "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", tỷ lệ này có thể được nâng lên nhưng tối đa không quá 25% tổng số viên chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ".