Sửa đổi, bổ sung nội dung 4 môn học của chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT

Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 4 môn học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT. Ảnh: MĐ

Ở cấp THCS, nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung vào môn lịch sử và địa lý. Ở cấp THPT, các nội dung được điều chỉnh thuộc 3 môn: Lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật.

Việc sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm thống nhất với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung không làm thay đổi mục tiêu, cấu trúc, yêu cầu cần đạt và định hướng cơ bản của Chương trình; không đặt ra chính sách mới, không phát sinh thủ tục hành chính, không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của người học.

Với môn lịch sử, Thông tư cập nhật nội dung lịch sử gắn với những vấn đề mới. Ở cấp THCS, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh theo hướng làm rõ khả năng tìm hiểu lịch sử, nhận thức và tư duy lịch sử, vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Một số nội dung về lịch sử Việt Nam cũng được sắp xếp, cập nhật, trong đó có quá trình thống nhất đất nước về mặt nhà nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển đảo và công cuộc đổi mới đất nước.

Ở cấp THPT, yêu cầu cần đạt về năng lực lịch sử được điều chỉnh, nội dung Hiến pháp năm 2013 sửa đổi, bổ sung năm 2025 được cập nhật vào chương trình lịch sử (chuyên đề học tập lớp 11). Chương trình cũng điều chỉnh nội dung về lịch sử bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông; cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia ở vùng biên giới phía Bắc và ở Biển Đông.

Môn địa lý, nội dung về các vùng kinh tế - xã hội được điều chỉnh, trong đó có Trung du và miền núi phía Bắc; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ. Nội dung về Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên được sắp xếp lại theo hướng xem xét trong tổng thể một vùng, gắn với các thế mạnh, hạn chế, phát triển các ngành kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế - xã hội đối với quốc phòng, an ninh.

Một số nội dung liên quan đến biển, đảo; thực hành tìm hiểu địa lý địa phương cũng được cập nhật, điều chỉnh phù hợp.

Đối với môn giáo dục kinh tế và pháp luật cấp THPT, Thông tư cập nhật, điều chỉnh một số nội dung và yêu cầu cần đạt về hoạt động kinh tế, thị trường, ngân sách nhà nước và thuế, sản xuất kinh doanh, hệ thống chính trị, Hiến pháp, lạm phát, thất nghiệp và văn hóa tiêu dùng.