Phân hiệu trường ĐH Thủy lợi trao bằng tốt nghiệp cho 476 tân khoa năm 2026

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời, có đại diện Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện Kỹ thuật Biển, Viện Thủy lợi và Môi trường, Viện Đào tạo và Khoa học ứng dụng miền Trung cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp.

Về phía trường ĐH Thủy lợi và Phân hiệu, có sự tham dự của PGS. TS Đỗ Văn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Giám đốc Phân hiệu; PGS. TS Lê Văn Chính - Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý; TS Lê Xuân Bảo - Phó Giám đốc Phân hiệu, Viện trưởng Viện Thủy lợi và Môi trường; PGS. TS Nguyễn Đăng Tính - Phó Giám đốc Phân hiệu; TS Phạm Ngọc Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Phân hiệu, Trưởng phòng Quản lý đào tạo; cùng cán bộ, giảng viên, phụ huynh và các tân khoa.

Lễ tốt nghiệp năm 2026 của Phân hiệu trường ĐH Thủy lợi diễn ra với chủ đề “The Flow of Future - Dòng chảy của tương lai”.

Tri thức gắn với thực tiễn và trách nhiệm xã hội

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Đỗ Văn Quang chúc mừng các tân khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời chia sẻ những định hướng đối với người học khi bước sang giai đoạn mới sau tốt nghiệp.

PGS. TS Đỗ Văn Quang, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủy lợi, Giám đốc Phân hiệu, phát biểu tại Lễ tốt nghiệp năm 2026.

Theo PGS. TS Đỗ Văn Quang, “Kiến thức chỉ có giá trị khi nó phục vụ được con người, tổ chức, gia đình và xã hội”. Từ thông điệp này, ông đề cập đến trách nhiệm vận dụng kiến thức vào thực tiễn, giữ gìn sự trung thực trong nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng trong quá trình công tác.

Tại buổi lễ, tân Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phương Thảo nhận bằng Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế. Nhà trường cũng trao bằng tốt nghiệp cho các tân Thạc sĩ, Kỹ sư và Cử nhân, đồng thời khen thưởng những cá nhân có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào, trong đó có 5 sinh viên xuất sắc toàn khóa.

Tân khoa gửi lời tri ân thầy cô, gia đình

Đại diện các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ, tân Kỹ sư và tân Cử nhân, tân Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, ngành Quản lý kinh tế, phát biểu tại buổi lễ, chia sẻ về hành trình học tập, nghiên cứu và bày tỏ sự tri ân tới Nhà trường, các thầy cô và gia đình đã đồng hành trong suốt quá trình học tập, trưởng thành.

Tân Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phương Thảo, đại diện các tân khoa, phát biểu tại Lễ tốt nghiệp năm 2026.

Trong bài phát biểu, tân Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Phương Thảo nhắc đến “Khát vọng - Trí tuệ - Bản lĩnh - Cống hiến” như những giá trị cần được các tân khoa tiếp tục phát huy trên chặng đường phía trước, gắn quá trình phát triển chuyên môn, nghề nghiệp với trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Các tân khoa thực hiện nghi thức tri ân thầy cô.

Một nội dung khác của chương trình là nghi thức tri ân thầy cô và phụ huynh. Các tân khoa cùng hướng về những giảng viên đã giảng dạy, hướng dẫn trong quá trình học tập để bày tỏ sự tri ân; đồng thời gửi lời cảm ơn tới cha mẹ và gia đình đã đồng hành trong quá trình học tập, nghiên cứu và trưởng thành..

Lễ tốt nghiệp năm 2026 diễn ra trong bối cảnh Phân hiệu trường ĐH Thủy lợi có gần 50 năm hình thành và phát triển. Phân hiệu là cơ sở đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đồng thời thực hiện nghiên cứu khoa học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực cho khu vực phía Nam và Đồng bằng sông Cửu Long.

(Ảnh: NTCC)