8 trường đại học nào của Việt Nam lọt top 500 thế giới?

Tổ chức giáo dục uy tín ShanghaiRanking Consultancy (Trung Quốc) vừa công bố bảng xếp hạng ĐH thế giới theo lĩnh vực học thuật năm 2026.

Bảng xếp hạng đại học thế giới theo 57 ngành, thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Khoa học sinh học, Khoa học y tế và Khoa học xã hội.

Việt Nam có 8 trường đại học lọt top 500 thế giới ở 11 ngành. Ảnh minh hoạ. Ảnh: Thanh Hùng

Bảng xếp hạng theo ngành căn cứ 9 chỉ số học thuật, chia thành 5 nhóm tiêu chí: Đội ngũ giảng viên đạt đẳng cấp thế giới; Sản lượng nghiên cứu đạt đẳng cấp thế giới; Nghiên cứu chất lượng cao; Tác động của nghiên cứu và Hợp tác quốc tế. Trọng số mỗi nhóm thay đổi theo ngành, song "Sản lượng nghiên cứu" thường cao nhất.

Các trường phải có 50 đến 300 bài báo khoa học ở mỗi ngành, trong giai đoạn 2021-2025, theo dữ liệu từ Web of Science và InCites.

Dữ liệu dùng để xếp hạng dựa trên khảo sát do tổ chức này thực hiện với 1.560 giáo sư tới từ 100 ĐH hàng đầu tại 21 quốc gia, vùng lãnh thổ, kết hợp với thống kê do một số bên thứ 3 cung cấp.

Ở mỗi ngành, các tiêu chí xếp hạng sẽ có trọng số riêng để đảm bảo tính đặc thù của ngành.

Năm nay ShanghaiRanking Consultancy xếp hạng khoảng 2.000 trường ĐH đến từ 96 quốc gia, vùng lãnh thổ theo 57 ngành học, chia làm 5 nhóm là khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học sự sống, khoa học y khoa, khoa học xã hội.

Các cơ sở giáo dục Việt Nam có tổng cộng 18 lượt xếp hạng ở 11 ngành, tập trung nhiều nhất trong nhóm kỹ thuật, trừ Khoa học tự nhiên. Trong đó, thành tích thứ hạng cao nhất lại thuộc về ngành Tài chính của ĐH Kinh tế TP.HCM, ở vị trí 101-150. Trường cũng nằm trong top 301-400 ở ngành Kinh tế học và Quản trị kinh doanh.

Một số trường khác trong nhóm 201-300 là Đại học Y Hà Nội, Y Dược TP HCM ở ngành Y tế công cộng; Đại học Duy Tân với ngành Kỹ thuật cơ khí, còn Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở lĩnh vực Khoa học thú y.

Danh sách 8 trường đại học và các ngành tiêu biểu bao gồm:

Đại học Kinh tế TP.HCM: Dẫn đầu với ngành Tài chính xếp thứ 101-150, ngoài ra còn có ngành Kinh tế học (xếp hạng 301-400) và Quản trị kinh doanh (xếp hạng 301-400).

Đại học Duy Tân: Góp mặt ở các ngành Kỹ thuật cơ khí (xếp hạng 201-300), Kỹ thuật Xây dựng (xếp hạng 201-300), Kỹ thuật viễn thông (xếp hạng 301-400) và Kỹ thuật Hóa học (xếp hạng 301-400).

Đại học Tôn Đức Thắng: Có các ngành Kỹ thuật cơ khí (xếp hạng 301-400) và Kỹ thuật Xây dựng (xếp hạng 301-400).

Đại học Bách khoa Hà Nội: Đại diện ở các ngành Kỹ thuật viễn thông và Khoa học và Công nghệ Thiết bị (cùng xếp hạng 301-400).

Đại học Y Hà Nội: Nổi bật với ngành Y tế công cộng (xếp hạng 201-300) và Y học lâm sàng (xếp hạng 401-500).

Đại học Y Dược TP.HCM: Cùng có mặt ở hai ngành Y tế công cộng (xếp hạng 201-300) và Y học lâm sàng (xếp hạng 401-500).

Đại học Quốc gia Hà Nội: Góp mặt ở ngành Kinh tế học (xếp hạng 401-500).

Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Đại diện lĩnh vực khoa học sự sống với ngành Khoa học Thú y (xếp hạng 201-300).