Học sinh Bắc Ninh giành 3 giải cuộc thi “Viết chính tả chữ Hán” năm 2026

Cuộc thi được Viện Khổng Tử thuộc Trường Đại học Hà Nội tổ chức ngày 26/9, trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Trung Quốc và Ngày Viện Khổng Tử tại Việt Nam, với sự tham gia của 75 học sinh đến từ 15 trường trung học phổ thông chuyên khu vực phía Bắc.

Thí sinh tranh tài tại cuộc thi.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: “Nghe từ viết chữ”, “Viết chữ theo bộ thủ” và “Đoán ý viết từ”. Các phần thi có độ khó tăng dần, đòi hỏi thí sinh tập trung cao độ, nắm vững cấu trúc chữ Hán, thứ tự nét viết và ý nghĩa từ vựng.

Bên cạnh tranh tài, học sinh còn được giao lưu với các bạn đến từ nhiều trường trung học phổ thông, tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa Trung Quốc như trang trí quạt giấy, tết dây nghệ thuật, ghép chữ Hán và tìm hiểu về ngôn ngữ, văn hóa Trung Hoa.

Ban tổ chức trao giải Ba cho em Nguyễn Phương Nhung.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 6 giải cá nhân, gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Trong đó, giải Ba thuộc về em Nguyễn Phương Nhung, lớp 11 chuyên Tiếng Trung, Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Hai giải Khuyến khích là các em: Nguyễn Gia Bảo Linh, lớp 11 chuyên Tiếng Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh; Vũ Hoàng Duy Anh, lớp 12 chuyên Tiếng Trung, Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang.

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho 3 thí sinh. Em Nguyễn Gia Bảo Linh ngoài cùng bên phải, bên cạnh là Vũ Hoàng Duy Anh.

Đáng chú ý, cả 3 học sinh Nguyễn Phương Nhung, Nguyễn Gia Bảo Linh và Vũ Hoàng Duy Anh vừa tham dự kỳ thi lập các đội tuyển của thành phố Bắc Ninh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027, hiện đang chờ kết quả chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh.