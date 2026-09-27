Hiệu quả từ mô hình 'Lớp học mở - Lớp học hỗn hợp'

Cô giáo Lộc Thị Liên, giáo viên Âm nhạc Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa, Hà Nội.

Ứng dụng công nghệ kết nối nguồn lực

Căn cứ Kế hoạch số 3018/KH-SGDĐT ngày 25/6/2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội về triển khai thí điểm mô hình Lớp học mở, Lớp học hỗn hợp năm 2026 trên địa bàn Thủ đô; đồng thời thực hiện định hướng chuyển đổi số theo Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 và đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số của phường Đống Đa, Trường THCS Thái Thịnh vừa tổ chức tiết dạy thử nghiệm mô hình "Lớp học mở – Lớp học hỗn hợp” môn Âm nhạc với chủ đề “Những ước mơ”.

Tiết dạy có sự tham dự của TS Đặng Trần Xuân – Phó Trưởng Phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Nội; ThS Vũ Mai Lan – chuyên viên Sở GD&ĐT Hà Nội; ThS Lê Thanh Huyền – giảng viên Âm nhạc, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, Ban giám hiệu các nhà trường và toàn thể các thầy cô giáo môn Âm nhạc trên địa bàn phường Đống Đa và xã Xuân Mai.

Tiết học được kết nối trực tuyến tới 3 điểm trường khác thuộc xã Xuân Mai, Hà Nội.

Tại điểm cầu Trường THCS Thái Thịnh, không gian lớp học được mở rộng qua kết nối trực tuyến với 3 điểm trường vệ tinh: THCS Xuân Mai, THCS Tân Tiến và THCS Thủy Xuân Tiên thuộc xã Xuân Mai, Hà Nội. Dưới sự dẫn dắt của cô giáo Lộc Thị Liên, các em học sinh chủ động trải nghiệm, tương tác tiết tấu, cảm thụ âm nhạc, sáng tạo và phát huy năng lực số trong học tập.

Chia sẻ từ ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh cho biết, điều đặc biệt của tiết dạy thử nghiệm là tiếng Anh được lồng ghép tự nhiên trong các hoạt động âm nhạc, tạo môi trường sử dụng ngoại ngữ trong thực tiễn, góp phần thực hiện định hướng từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Không chỉ là một tiết học Âm nhạc, hoạt động này còn là minh chứng sinh động cho việc ứng dụng công nghệ để kết nối nguồn lực, mở rộng cơ hội học tập và thúc đẩy đổi mới giáo dục. Tiết dạy nhận được nhiều ý kiến trao đổi, đánh giá tích cực từ các chuyên gia, cán bộ quản lý và giáo viên tham dự.

Ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh.

Theo đánh giá từ các thầy cô, đây là một cách làm có ý nghĩa thiết thực trong việc chia sẻ nguồn lực giáo dục, kết nối các điểm trường, hỗ trợ những địa bàn còn khó khăn và từng bước thu hẹp khoảng cách về cơ hội học tập, đồng thời mở rộng không gian học tập thông qua công nghệ số.

"Với tinh thần đổi mới tư duy – chuyển biến mạnh mẽ – kết quả thực chất, Trường THCS Thái Thịnh sẽ tiếp tục chủ động ứng dụng công nghệ, phát huy năng lực số và lan tỏa những mô hình giáo dục giàu tính kết nối, hướng tới những cơ hội học tập tốt hơn cho các em học sinh", ông Nguyễn Cao Cường nhấn mạnh.

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh

Các thầy cô cùng chụp ảnh lưu niệm sau tiết dạy thử nghiệm.

Ông Nguyễn Bá Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến phân hiệu 1 (xã Xuân Mai) đánh giá, ở mô hình này, tiếng Anh không chỉ bó hẹp trong các giờ học ngữ pháp truyền thống mà được lồng ghép một cách tự nhiên vào các môn học khác như Toán, Khoa học, Nghệ thuật hay các hoạt động trải nghiệm khác tạo sự gần gũi với học sinh.

Việc thí điểm này không đơn thuần là sự thay đổi về phương pháp dạy học, mà còn mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc đối với sự phát triển toàn diện của học sinh và hệ thống giáo dục Thủ đô. Các em được chủ động tiếp cận nguồn tài liệu phong phú, video bài giảng tương tác trước khi đến lớp.

Là trung tâm giáo dục hàng đầu cả nước, việc Hà Nội đi tiên phong thử nghiệm mô hình "Lớp học mở – Lớp học hỗn hợp” thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Các nguồn tài liệu chất lượng cao và bài giảng hàng đầu có thể chia sẻ rộng rãi đến các trường ở vùng ngoại thành, thu hẹp khoảng cách chất lượng giữa các khu vực.

Việc thử nghiệm mô hình “Lớp học mở – Lớp học hỗn hợp” tại Hà Nội là bước đi mang tính đột phá, hiện thực chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Dù quá trình triển khai ban đầu có thể gặp một số thách thức về hạ tầng công nghệ hay áp lực thích nghi của giáo viên và học sinh, nhưng những giá trị mà mô hình này mang lại là không thể phủ nhận.

Cũng theo chia sẻ từ ông Nguyễn Cao Cường - Hiệu trưởng Trường THCS Thái Thịnh, phường Đống Đa (Hà Nội), khi triển khai mô hình này đòi hỏi đội ngũ thầy cô giáo phải liên tục đổi mới, nâng cao trình độ chuyên môn lẫn năng lực ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin thật thành thạo mới có thể đem lại những giờ học hay, thiết thực.