Trao 30 xe đạp tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ứng Hòa

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa phối hợp với Ngân hàng BIDV trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Minh Đường. Ảnh: Lê Quí

Theo kết quả rà soát của địa phương, thôn Minh Đường (xã Ứng Hòa) có 30 học sinh từ lớp 2 đến lớp 9 thuộc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Phương tiện đi học của các em đã sử dụng nhiều năm, hỏng hóc, không bảo đảm an toàn giao thông.

Trước thực tế đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ứng Hòa đã vận động các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các em.

Hưởng ứng lời kêu gọi, Ngân hàng BIDV đã trao tặng 30 chiếc xe đạp với tổng trị giá 52 triệu đồng nhằm giúp các em học sinh có điều kiện đến trường thuận lợi hơn.

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Ngân hàng BIDV đã phát biểu động viên, khích lệ các em học sinh tiếp tục nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt thành tích tốt trong học tập. Đại diện thôn Minh Đường cũng trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền, đơn vị tài trợ đã luôn đồng hành cùng công tác an sinh xã hội, khuyến học, khuyến tài tại địa phương.