Đổi mới cơ chế tuyển sinh đào tạo sư phạm

Theo đó, về giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trên địa bàn, hoàn thành trong năm học 2026-2027. Trong đó, khẩn trương thực hiện: Tuyển dụng hết số biên chế được giao; điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thừa, thiếu cục bộ; thực hiện chế độ hợp đồng giáo viên theo quy định đối với cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên chưa thể bố trí bằng biên chế; chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn thu hợp pháp để thực hiện chi trả cho giáo viên hợp đồng; trường hợp vượt khả năng cân đối, khẩn trương báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định; trong năm học 2026-2027, chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp theo quy định do nguyên nhân chủ quan như: Chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp; đồng thời chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25-9-2020 của Chính phủ và các quy định có liên quan, khắc phục căn bản tình trạng đặt hàng đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng lao động; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với việc sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là đối với môn học, địa bàn khó tuyển; cơ chế đăng ký, cam kết phục vụ, tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp; trình cấp có thẩm quyền trong năm 2026 để triển khai từ năm 2027.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027-2031 báo cáo Đảng ủy Chính phủ trong tháng 10-2026 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời rà soát, đề xuất phương án giải quyết số người đã thực hiện quy trình tuyển dụng đối với lĩnh vực giáo dục tại các địa phương, nhưng bị tác động bởi việc giao biên chế năm 2026.

Về nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và phát triển các trường sư phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng; tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội; bảo đảm các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển trên 3 trụ cột: Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm; trong đó xác định cụ thể số lượng cơ sở đầu tư trọng điểm, các dự án, công trình, phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành; trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV-2026.