Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 23/9, thời tiết TP.HCM và Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 23-31 độ C.

Chiều tối 22/9, nhiều nơi ở TP.HCM có mưa lớn. Ảnh: Duy Hiệu.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa lớn trong 24 đến 48 giờ tới. Từ 1h ngày 23/9 đến 1h ngày 25/9, thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Cụ thể: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Chánh, Tân Thuận, Tân Bình, Bình Tân 70-120 mm; Bình Thạnh 70-130 mm; Thủ Đức, Gò Vấp, Thới An, Hóc Môn, Nhà Bè 80-130 mm; Củ Chi 90-140 mm; Cần Giờ 90-150 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới (đơn vị mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Dĩ An 100-140 mm; Thuận An, Thủ Dầu Một, Bình Dương 90-140 mm; Bàu Bàng 100-150 mm. Vũng Tàu 80-120 mm; Bà Rịa, Phú Mỹ 70-130 mm; Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo 100-150 mm… Xác suất mưa 70-80%.

Đài cảnh báo khả năng mưa lớn trên khu vực TP.HCM tiếp tục duy trì đến ngày 25/9. Lượng mưa từ 1h ngày 25/9 đến 1h ngày 26/9 đạt khoảng 30-60 mm, có nơi trên 70 mm.

Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn đồi, dốc cao.

Dự báo trong 3-10 ngày tới, Đài thông tin dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Gió mùa Tây Nam có cường độ yếu đến trung bình. Trên cao, từ khoảng 28/9 áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Nam nâng lên phía Bắc qua Nam Biển Đông và Nam Bộ.