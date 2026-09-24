Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Steve Daines

Trong khuôn khổ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, sáng 23/9, tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thượng nghị sỹ Steve Daines, Thượng nghị sỹ bang Montana, thành viên Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ.

Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thượng nghị sỹ Daines, với vai trò, uy tín của mình tại Thượng viện, tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước và các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi.

Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh kinh tế-thương mại cần tiếp tục là trụ cột và động lực quan trọng của quan hệ hai nước; đề nghị hai bên sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, đồng thời xử lý thỏa đáng các vấn đề còn tồn tại trên tinh thần khách quan, cân bằng lợi ích, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tăng cường hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng lượng, khắc phục hậu quả chiến tranh, quốc phòng-an ninh và giao lưu nhân dân; khuyến khích mở rộng hợp tác giữa bang Montana với các địa phương Việt Nam, nhất là trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu như nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và khoáng sản quan trọng.

Bày tỏ đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thượng nghị sỹ Steve Daines cho rằng thông điệp về trách nhiệm, hợp tác và tầm nhìn vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của Việt Nam có ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh quốc tế hiện nay.

Thượng nghị sỹ nhấn mạnh thế giới cần nhiều hơn những quốc gia có trách nhiệm như Việt Nam và những nhà lãnh đạo có tầm nhìn như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Thượng nghị sỹ khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó có hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, tăng cường hiểu biết và tin cậy, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện phát triển ổn định, thực chất và hiệu quả./.