Nước Pháp trải qua tháng 9 khô hạn lịch sử

Cây cối chuyển màu bên hồ tại vườn thực vật chuyên về các loài cây thân gỗ Arboretum de la Vallée-aux-Loups, tỉnh Hauts-de-Seine. Nắng nóng và khô hạn kéo dài khiến nhiều loài cây tại Pháp chuyển màu hoặc rụng lá sớm.

Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Meteo-France) cho biết, kể từ ngày 1/9, thời điểm bắt đầu mùa Thu, mưa gần như vắng bóng trên khắp nước Pháp. Trong 20 ngày đầu tháng, chỉ có ngày 8/9 ghi nhận lượng mưa trên 1 mm trên phạm vi cả nước. Ngoài ngày này, không có trận mưa đáng kể nào, khiến tổng lượng mưa từ ngày 1-20/9 chỉ đạt 8,2 mm. Nguyên nhân là một vùng áp cao duy trì trong thời gian dài, ngăn các đợt thời tiết mang theo mưa tràn vào Pháp.

Tình trạng thiếu mưa đặc biệt rõ rệt tại nhiều khu vực. Dọc bờ biển Manche, lượng mưa trung bình từ đầu tháng chỉ khoảng 10 mm, trong khi một tháng 9 bình thường thường có lượng mưa từ 60-70 mm.

Tại 1/3 khu vực miền Nam nước Pháp, lượng mưa cũng chỉ đạt 5-10 mm, so với mức thông thường 60-70 mm. Đáng chú ý, nhiều thành phố như Ajaccio, Nice, Paris và Romorantin thuộc tỉnh Loir-et-Cher chưa ghi nhận một giọt mưa nào kể từ đầu tháng.

Với diễn biến hiện nay, tháng 9/2026 có thể trở thành tháng 9 khô hạn nhất từng được ghi nhận tại Pháp. Theo trang La Chaine Meteo, các dự báo thời tiết cho những ngày còn lại của tháng 9 này cho thấy khả năng kỷ lục này sẽ được xác lập.

Tình trạng khô hạn hiện nay nối tiếp một mùa Hè vốn đã rất ít mưa, với lượng mưa thấp thứ hai kể từ khi Pháp bắt đầu có số liệu quan trắc, giảm tới 40% so với mức thông thường. Hệ quả là đất đai, vốn đã khô hạn nghiêm trọng trong nhiều tháng, tiếp tục mất độ ẩm khi bước sang mùa Thu.

Những trận mưa trong nửa cuối tháng 8 từng giúp cải thiện phần nào tình hình, nhưng hiệu quả không kéo dài. Meteo-France cho biết đến ngày 22/9, lượng nước được bổ sung từ những trận mưa này đã không còn đủ để duy trì độ ẩm của đất. Chỉ số độ ẩm đất trung bình trên toàn nước Pháp vì thế vẫn ở mức thấp kỷ lục đối với một tháng 9.

Tình trạng khô hạn đang diễn ra trên diện rộng. Tính đến ngày 20/9, 84% diện tích nước Pháp có mức độ khô hạn mà theo thống kê trung bình 10 năm mới xảy ra một lần vào tháng 9. Tại một số khu vực, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Ở Languedoc-Roussillon, Dordogne, Correze và Bas-Rhin, mức độ khô hạn của đất đã chạm những mức chưa từng được ghi nhận, không chỉ trong tháng 9 mà trong tất cả các mùa trong năm.

Tình trạng khô hạn kéo dài cũng gây ra những hậu quả ngày càng rõ đối với nhà ở. Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 23/9, hiện tượng co dãn đất sét đang đe dọa hơn 60% số nhà ở riêng lẻ tại Pháp, tương đương 12,1 triệu hộ gia đình, với chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng chục nghìn euro mỗi căn.

Các chuyên gia bảo hiểm cảnh báo mùa Hè 2026 đặc biệt nóng và khô có thể khiến số vụ nhà bị nứt tăng mạnh, đưa chi phí bồi thường lên mức cao kỷ lục. Cơ quan Tái bảo hiểm trung ương Pháp (CCR) ước tính hạn hán hiện gây thiệt hại khoảng 1 tỷ euro mỗi năm cho cơ chế bồi thường thiên tai của nước này. Riêng năm 2022, con số này từng lên tới 3,5 tỷ euro. Trong nửa đầu năm 2026, CCR đã phải trích lập dự phòng 500 triệu euro cho các thiệt hại liên quan đến hạn hán.