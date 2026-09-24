Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Hà Nội nắng nóng, Trung Bộ và Nam Bộ mưa lớn kéo dài

Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, những ngày tới chủ yếu duy trì trạng thái ít mưa, có nắng, nhiệt độ tăng vào khoảng trưa và chiều. Trong khi đó, nhiều khu vực Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và còn kéo dài trong vài ngày tới.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin của VTV Thời tiết, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, nhưng nhìn chung trời vẫn có nhiều khoảng nắng. Hà Nội duy trì thời tiết khá nóng vào ban ngày. Trái lại, Trung Bộ và Nam Bộ đang trong thời kỳ có mưa lớn, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong mưa dông.

Trong ngày 22/9, TP Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ đã xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông, một số nơi ghi nhận mưa rất lớn. Lượng mưa đo được tại một số điểm vượt 110mm, như Bình Long (TP Đồng Nai) 117,8mm, Cửa Cạn (An Giang) 154,2mm và Phú Hưng (Cà Mau) 169,8mm.

Hà Nội tiếp tục có nắng, nhiệt độ tăng cao vào trưa và chiều. Ảnh minh họa

Từ tối 22/9 đến ngày 23/9, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ được dự báo tiếp tục có mưa to đến rất to, kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, một số nơi có thể vượt 250mm.

Tại Khánh Hòa và Lâm Đồng, mưa vừa đến mưa to kèm dông được dự báo với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Ở phía Nam tỉnh Quảng Trị và phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, mưa rào, mưa vừa và dông xuất hiện với lượng mưa phổ biến 20-40mm; một số điểm có thể mưa to trên 80mm.

Đáng chú ý, từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, cùng Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến 30-70mm, riêng một số nơi có thể mưa rất to trên 120mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện những đợt mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Từ đêm 24/9 đến ngày 25/9, mưa tại khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức vừa đến to, kèm dông. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong khi đó, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, một số nơi có thể trên 80mm.

Mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng, thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc và ven các sông suối. Tại Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, trời tiếp tục có nhiều nắng, cảm giác nóng rõ hơn vào buổi trưa và chiều. Nhiệt độ cao nhất tại phường Hoàn Kiếm và nhiều khu vực khác của Hà Nội phổ biến 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội trong 10 ngày tới có sự đan xen giữa mưa và nắng. Tuy nhiên, xu hướng chủ đạo vẫn là trời có nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ C. Từ đêm 23/9 đến ngày 24/9, thời tiết các khu vực trên cả nước được dự báo như sau:

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng Bắc Trung Bộ ngày 24/9 có mưa, mưa rào rải rác, có nơi dông.

Từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: Mưa to đến rất to, kèm dông. Lâm Đồng, Khánh Hòa và Nam Bộ: Mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Các khu vực khác: Có mưa, mưa vừa và dông; một số nơi có thể xuất hiện mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung Bộ và Nam Bộ còn mưa lớn, có nơi nguy cơ ngập úng, sạt lở. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết từ đêm 24/9 đến ngày 2/10

Trong khoảng thời gian này, Bắc Bộ được dự báo có mưa rào và dông vài nơi. Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đáng chú ý, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng tiếp tục xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 25/9, lượng mưa có xu hướng giảm dần.

Các khu vực còn lại của Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 26/9. Sau đó, mưa chuyển sang dạng rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Trong thời gian có mưa dông, nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn được cảnh báo.