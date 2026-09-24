Lan tỏa Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026

Một giờ học lý luận chính trị tại Trường Chính trị Trường Chinh.

Công tác tuyên truyền miệng là phương thức tiến hành công tác tư tưởng thiết yếu của Đảng, trong đó đội ngũ BCV, TTV có vai trò quan trọng, là cầu nối trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Nhận thức sâu sắc về công tác này, ngay sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo xây dựng và kiện toàn đội ngũ BCV, TTV các cấp; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện đội ngũ BCV, TTV có bản lĩnh chính trị, tâm huyết, có kỹ năng nghiệp vụ vững vàng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 13-KH/BTGDVTW, ngày 13/1/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Kế hoạch số 55-KH/BTGDVTU, ngày 1/4/2026 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy về tổ chức Hội thi BCV, TTV giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, các đảng ủy trực thuộc và đảng ủy các xã, phường trong toàn tỉnh đã tiến hành tổ chức hội thi cấp cơ sở, lựa chọn, giới thiệu thí sinh tham dự vòng sơ khảo hội thi cấp tỉnh.

Tại vòng thi sơ khảo, Ban tổ chức Hội thi đã tổ chức chấm đề cương và clip thuyết trình của các thí sinh, lựa chọn 18/133 thí sinh tiêu biểu tham dự vòng chung khảo Hội thi BCV, TTV giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026. Kết quả, tại vòng chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 8 giải Ba và 8 giải Khuyến khích cho các thi sinh. Đồng chí Lương Thị Trang, cán bộ Phòng Công tác chính trị, Đảng ủy Công an tỉnh đạt giải Nhất; đồng chí Quách Đỉnh Phúc, giảng viên Khoa lý luận cơ sở Trường Chính trị tỉnh (nay là Trường Chính trị Trường Chinh) đạt giải Nhì; đồng thời lựa chọn được thí sinh tham dự vòng thi BCV, TTV giỏi cấp khu vực.

Đồng chí Quách Đỉnh Phúc, giảng viên Khoa lý luận cơ sở Trường Chính trị Trường Chinh cho biết: Đến với Hội thi tôi tham gia chuyên đề “Đột phá về thể chế theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIV của Đảng - Từ lý luận đến thực tiễn xây dựng chính quyền địa phương hai cấp tại tỉnh Ninh Bình”. Nội dung của chuyên đề thể hiện rõ, trong ba đột phá chiến lược được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định, đột phá về thể chế giữ vị trí hàng đầu “là đột phá của đột phá”, đi trước mở đường; thể chế không chỉ là công cụ quản lý nhà nước, mà trở thành động lực phát triển, giải phóng sức sản xuất, khơi thông các nguồn lực xã hội.

Mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành từ 1/7/2025 là biểu hiện cụ thể của đột phá thể chế trong giai đoạn hiện nay. Thông qua Hội thi, tôi có điều kiện chuẩn bị chuyên đề một cách công phu, bài bản, trong đó tiếp cận linh hoạt giữa lý luận chính trị với thực tiễn sinh động để tham gia. Đồng thời, những kiến thức nghiên cứu sẽ là vốn quý để áp dụng thực tiễn trong quá trình nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Cũng như báo cáo viên Quách Đỉnh Phúc, các báo cáo viên tham dự Hội thi BCV, TTV tỉnh Ninh Bình năm 2026, có điều kiện học hỏi, nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ chuyên môn công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; góp phần định hướng dư luận xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân nhằm chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Hội thi BCV, TTV giỏi tỉnh Ninh Bình năm 2026 là cơ hội để các BCV, TTV được trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền miệng; làm phong phú, sâu sắc hơn vai trò, vị trí, ý nghĩa của công tác tuyên truyền miệng; là dịp củng cố, nâng cao hơn nữa vai trò, chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ BCV, TTV góp phần vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong tỉnh tiếp tục quan tâm đến công tác tuyên truyền miệng để xây dựng, phát huy vai trò của đội ngũ BCV, TTV của tỉnh. Đội ngũ BCV, TTV tiếp tục phấn đấu, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao xứng đáng là người phát ngôn của Đảng, thực sự là đội ngũ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện và đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 nhanh chóng đi vào cuộc sống.