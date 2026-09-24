Chủ tịch Hà Nội: Ngập úng kéo dài sẽ khó triển khai đường sắt đô thị tại khu vực phía Tây

Ngày 23/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp tiêu lũ sông Tích, sông Bùi.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, trong khoảng 10 năm trở lại đây, khu vực hạ lưu thường xuất hiện các đợt lũ lớn. Trong đợt mưa kéo dài hơn 4 ngày vừa qua, mực nước các sông đồng loạt dâng cao. Sông Tích tại Kim Quan đạt đỉnh 9,12m; sông Bùi tại Yên Duyệt đạt đỉnh trên 7,8m; sông Đáy tại Ba Thá đạt khoảng 7,2m và sông Mỹ Hà đạt khoảng 6,1m. Do đó, nhiều tuyến bờ bao trên địa bàn bị tràn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam báo cáo tại cuộc họp

Theo ông Nam, nguyên nhân ngập lụt chủ yếu liên quan đến dòng chảy, mưa lớn kéo dài và lũ rừng ngang từ thượng nguồn đổ về. Hiện nay, khu vực mới chủ yếu chịu tác động của lũ rừng ngang; nếu trong thời gian tới xuất hiện thêm lũ từ các lưu vực thượng nguồn, áp lực đối với hệ thống tiêu thoát sẽ rất lớn. Trong trường hợp mực nước các sông dâng cao, việc bơm tiêu cũng gặp khó khăn, có thể kéo dài thời gian ngập.

Về giải pháp lâu dài, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng cần nghiên cứu khảo sát, xác định những vị trí phù hợp để xây dựng các hồ chứa có quy mô lớn nhằm giữ nước, hạn chế lũ rừng ngang. Các hồ này có thể kết hợp tạo cảnh quan, phát triển du lịch và tạo điều kiện phát triển kinh tế địa phương.

Ngập kéo dài không còn đơn thuần do mưa

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, tại khu vực phía Tây Thành phố, đến nay một số điểm vẫn ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đi lại, giao thông và sản xuất của người dân. Đặc biệt, khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long, Hạ Bằng, Hòa Lạc vẫn còn ngập, có thời điểm phải phân luồng giao thông.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo tại cuộc họp

Ông Thắng nhấn mạnh phía Tây là một trong những trục phát triển quan trọng của Thủ đô. Ngập úng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các định hướng trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nhất là phát triển không gian ngầm, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng lớn.

"Nếu tiếp tục như hiện nay thì rất khó triển khai các công trình ngầm, đường sắt đô thị tại khu vực này", ông Thắng nói.

Theo Chủ tịch UBND Thành phố, tình trạng ngập kéo dài không còn đơn thuần do mưa, bởi mưa đã kết thúc nhiều ngày. Qua báo cáo bước đầu, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến mực nước sông Tích, sông Bùi dâng cao và lũ từ khu vực Hòa Bình, Phú Thọ đổ về.

Ông Vũ Đại Thắng cho biết thêm, thực tế nhiều năm, tình trạng ngập úng tại lưu vực sông Bùi, sông Tích đã diễn ra thường xuyên, song mật độ, cường độ và thời gian tiêu thoát có xu hướng gia tăng, nhất là trong năm 2026.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu một cách tổng thể trên cơ sở các số liệu về địa hình, thủy văn, lượng mưa và diễn biến nhiều năm; xây dựng quy hoạch cao độ, thủy văn khu vực phía Tây một cách bài bản. Trong đó, cần nghiên cứu tổng thể lưu vực, kết nối giải pháp đối với 3 tuyến sông quan trọng là sông Bùi, sông Tích và sông Đáy.

Việc nghiên cứu phải tính đến khả năng kết nối, điều tiết toàn bộ hệ thống, đồng bộ dữ liệu thủy văn, địa hình, địa mạo, hướng dòng chảy và cao trình đê, thay vì xử lý riêng lẻ từng tuyến đê, từng địa phương. Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế phối hợp liên vùng với các địa phương có liên quan đến lưu vực sông Đáy...