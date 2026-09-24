Thời tiết Trung thu: Hà Nội nắng gián đoạn, TPHCM có nơi mưa rất to

Mưa lớn ở TPHCM chiều 23-9 gây ngập đường 9A, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng. ﻿Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại Hà Nội, ngày và đêm nay, 24-9, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào sáng và đêm. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Sang ngày 25-9, Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, còn lại cơ bản có nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Trong khi đó, TPHCM và Nam bộ tiếp tục trong vùng mưa. Các chuyên gia khí tượng nhận định ngày 24-9, Nam bộ vẫn còn mưa trên diện rộng. Mưa vừa, mưa to có thể lặp lại, nhất là vào trưa, chiều và tối nay.

Ngày mai, 25-9, mưa lớn ở Nam bộ có xu hướng giảm so với những ngày trước nhưng chưa chấm dứt. TPHCM vẫn có khả năng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất khoảng 27-29 độ C.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, từ ngày 24 đến 25-9, dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì ở Nam bộ, vùng áp thấp dịch chuyển về phía Tây. Vì vậy, Nam bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, nhưng xu hướng mưa lớn sẽ giảm dần so với ngày 23-9.

Tại Trung bộ, thời tiết trong dịp Trung thu cũng không thuận lợi ở một số nơi. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo từ Hà Tĩnh đến TP Huế trong ngày 24 và 25-9 có mưa to đến rất to, rải rác có dông. Đêm 25-9, khu vực này vẫn còn mưa, mưa vừa.

Tại duyên hải Nam Trung bộ, ngày 24-9, phía Bắc có mưa to đến rất to và dông, phía Nam có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 24 đến đêm 25-9, mưa vẫn tiếp tục xảy ra nhưng cường độ giảm.

Cao nguyên Trung bộ ngày 24-9 có mưa, mưa vừa. Riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày 25-9, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo các chuyên gia khí tượng, từ ngày 26-9, mưa tại Nam bộ tiếp tục xu hướng giảm dần cả về diện và lượng. Tuy nhiên, mưa dông cục bộ vẫn có thể xuất hiện, nhất là vào trưa và chiều.

Chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định tình hình thời tiết Hà Nội và TPHCM dịp Trung thu 2026. Clip: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp