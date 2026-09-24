3 lỗi tài xế ô tô rất dễ mắc khi lái xe vào khu đông dân cư, có lỗi bị phạt tới 14 triệu đồng

Khi lái xe trong khu đông dân cư, không ít tài xế chỉ tập trung vào giới hạn tốc độ mà bỏ qua cách sử dụng đèn và còi. Dưới đây là 3 lỗi người lái ô tô cần đặc biệt lưu ý.

Chạy quá tốc độ

Theo quy định hiện hành, phạm vi khu đông dân cư được xác định từ biển R.420 “Bắt đầu khu đông dân cư” đến biển R.421 “Hết khu đông dân cư”. Trong phạm vi này, theo quy định về tốc độ, các loại xe cơ giới thuộc nhóm áp dụng chung có tốc độ tối đa 60 km/giờ trên đường đôi hoặc đường một chiều có từ 2 làn xe cơ giới trở lên; 50 km/giờ trên đường hai chiều hoặc đường một chiều có 1 làn xe cơ giới. Tuy nhiên, nếu trên tuyến có biển báo tốc độ tối đa khác thì tài xế phải tuân thủ tốc độ được ghi trên biển.

Điều đáng lưu ý là việc “đã vào khu đông dân cư thì cứ chạy 50 hoặc 60 km/giờ” không phải lúc nào cũng đúng. Người lái cần quan sát biển báo và điều chỉnh tốc độ theo từng đoạn đường.

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Mức phạt tăng lên 4 - 6 triệu đồng khi vượt từ 10 đến 20 km/giờ; 6 - 8 triệu đồng khi vượt trên 20 đến 35 km/giờ và 12 - 14 triệu đồng khi vượt trên 35 km/giờ. Một số mức vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Dùng đèn chiếu xa không đúng lúc

Đèn chiếu xa giúp tăng khả năng quan sát khi trời tối, nhưng nếu sử dụng sai thời điểm, ánh sáng mạnh có thể gây chói cho người đi đường.

Điều 20 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người lái xe phải tắt đèn chiếu xa, bật đèn chiếu gần khi đi trên đoạn đường qua khu đông dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động. Quy định này cũng áp dụng khi gặp người đi bộ qua đường, gặp xe đi ngược chiều, trừ trường hợp dải phân cách có khả năng chống chói, và khi chuyển hướng tại nơi đường giao nhau.

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, sử dụng đèn chiếu xa trong những trường hợp không được phép có thể bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với hành vi sử dụng còi, rú ga liên tục hoặc sử dụng còi hơi.

Điểm quan trọng là quy định không có nghĩa cấm tuyệt đối đèn chiếu xa trong mọi trường hợp khi xe đi vào khu đông dân cư. Với riêng trường hợp đi qua khu đông dân cư, điều kiện được luật nêu rõ là đoạn đường có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động. Vì vậy, tài xế cần quan sát thực tế để chuyển sang đèn chiếu gần đúng lúc.

Lái xe trong khu đông dân cư, tài xế cần hết sức lưu ý tránh các lỗi vi phạm

Bấm còi tùy tiện

Bấm còi để thúc xe phía trước khi đèn giao thông vừa chuyển xanh, bấm còi liên tục khi đường ùn tắc hoặc dùng còi để thể hiện sự sốt ruột là những thói quen tài xế nên tránh.

Theo Điều 21 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, còi chỉ được sử dụng để báo hiệu cho người tham gia giao thông khi xuất hiện tình huống có thể mất an toàn hoặc để báo hiệu chuẩn bị vượt xe. Luật đồng thời quy định không sử dụng còi liên tục, còi có âm lượng không đúng quy định và không sử dụng còi từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau trong khu đông dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trừ xe ưu tiên đang làm nhiệm vụ.

Đối với ô tô, Nghị định 168 quy định hành vi sử dụng còi trong khung giờ từ 22 giờ đến 5 giờ tại khu đông dân cư có thể bị phạt 400.000 - 600.000 đồng. Trong khi đó, sử dụng còi hoặc rú ga liên tục, sử dụng còi hơi có thể bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng.

Như vậy, khi đi qua khu đông dân cư, tài xế không nên chỉ ghi nhớ hai con số 50 và 60 km/giờ. Việc nhận biết đúng phạm vi biển R.420 - R.421, theo dõi biển hạn chế tốc độ, chuyển đèn chiếu gần khi cần thiết và sử dụng còi đúng mục đích đều là những yêu cầu quan trọng. Những thao tác rất nhỏ nhưng nếu thực hiện sai không chỉ có thể khiến tài xế bị xử phạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của những người cùng tham gia giao thông.