Tuyến ĐH12.ĐL tại xã Thượng Đức sụt lún mất an toàn

Nền sụt lún khiến mặt đường tuyến ĐH12.ĐL bị nứt gãy gây mất an toàn giao thông. Ảnh: THƯỢNG ĐỨC

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng của các đợt mưa dẫn đến tình trạng sạt lở gây sụt lún nền, làm hư hỏng mặt đường.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện tham gia giao thông, UBND xã Thượng Đức đã ban hành thông báo khẩn và khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đoạn tuyến nêu trên tuyệt đối nâng cao cảnh giác, giảm tốc độ, chú ý quan sát và chấp hành nghiêm hệ thống biển báo, rào chắn cảnh báo tại hiện trường.

Các ngành, lực lượng chức năng, tổ chức chính trị - xã hội của xã, ban nhân dân 10 thôn tuyên truyền, khuyến khích người dân chủ động thay đổi lộ trình di chuyển phù hợp. Hạn chế tối đa việc lưu thông qua đoạn đường này vào ban đêm, lúc trời đang mưa lớn hoặc tầm nhìn bị hạn chế.

Tuyệt đối không dừng, đỗ xe, trú mưa hoặc tập trung đông người tại khu vực đang xảy ra sạt lở, cũng như các cung đường khác có nguy cơ sạt lở cao.

UBND xã Thượng Đức giao Công an xã chủ trì, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã và các đơn vị liên quan tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn barie tạm thời tại khu vực nguy hiểm; điều tiết giao thông và sẵn sàng lực lượng ứng phó, phân luồng khi có sự cố nghiêm trọng xảy ra.

Phòng Kinh tế xã chủ động triển khai các biện pháp để sớm khắc phục đoạn đường hư hỏng nhằm đảm bảo lưu thông trở lại bình thường. Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, trưởng ban nhân dân thôn tăng cường thời lượng phát thanh, thông báo liên tục để nhân dân trên địa bàn biết, chủ động phòng tránh.

Được biết, ĐH12.ĐL là tuyến đường kết nối từ trung tâm xã Đại Lãnh (cũ) đi xã Đại Sơn (cũ). Cung đường này cách bờ sông Vu Gia, đoạn qua xã Thượng Đức không xa.