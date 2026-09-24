Không để người khó khăn, yếu thế ở lại phía sau

Toàn tỉnh hiện có khoảng 1 triệu trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó khoảng 100 nghìn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; gần 1.000 người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa và hàng nghìn nạn nhân là thế hệ con, cháu nghi nhiễm chất độc dacam/dioxin chưa được hưởng chính sách. Đây là những nhóm dễ bị tổn thương, cần được quan tâm, hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, việc làm và nhà ở.

CLB Thiện nguyện Tấm lòng nhân ái Bình Xuyên trao số tiền 87 triệu đồng vận động được cho gia đình ông bà Long Khánh, xã Bình Xuyên .

Để giúp người khó khăn, yếu thế ổn định cuộc sống, ngay từ đầu năm, các cấp các ngành đã tập trung rà soát, phân loại đối tượng cần hỗ trợ giúp đỡ, nhất là trẻ em, người già cô đơn không nơi nương tựa là đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ, chăm sóc trẻ em được triển khai với nhiều hình thức, tập trung vào phòng, chống xâm hại, phòng chống đuối nước và nâng cao nhận thức về quyền trẻ em.

Tết Trung thu 2025 được tổ chức rộng khắp trên địa bàn tỉnh với trên 5.200 điểm, thu hút hơn 930.000 lượt trẻ em tham gia; gần 1 triệu trẻ em được nhận quà với tổng giá trị trên 9,3 tỷ đồng.

Công tác can thiệp, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được thực hiện kịp thời; việc tiếp nhận, chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi và xử lý các vụ xâm hại trẻ em được triển khai đúng quy định. Công tác vận động, xã hội hóa nguồn lực cho trẻ em tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2025, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh vận động được trên 6 tỷ đồng, đạt 150% kế hoạch, hỗ trợ hàng nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần hỗ trợ thiết thực cho trẻ em khó khăn.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh tố chức khám, tặng thuốc miễn phí cho gần 142.000 lượt người với tổng trị giá hơn 24,3 tỷ đồng; hỗ trợ trên 120.430 suất ăn miễn phí với tổng trị giá trên 6 tỷ đồng. Những hoạt động thiết thực này góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo, người bệnh và những người gặp rủi ro trong cuộc sống.

Trung tâm Y tế khu vực Tân Lạc phối hợp với các nhà hảo tâm chuẩn bị những suất cơm miễn phí phát cho bệnh nhân nghèo.

Cùng với chính sách của Nhà nước, các chương trình nhân đạo, từ thiện ngày càng hướng mạnh về cơ sở. Những mô hình như “Thùng gạo tình thương”, “Hòm Quỹ nhân đạo”, “Chăn nuôi giỏi giúp bạn vượt khó”, “Nuôi lợn nhựa giúp bạn nghèo” trong trường học... thu hút sự tham gia của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Hiện toàn tỉnh có gần 10.000 hòm “Quỹ nhân đạo” được đặt tại các bưu điện, bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, đền, chùa...Ngoài ra, các chương trình văn hóa, văn nghệ thường xuyên được tổ chức gây quỹ từ thiện.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, các phong trào, hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh đạt tổng trị giá trợ giúp gần 763 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 1,26 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, tăng 2,3 lần so với nhiệm kỳ trước.

Nổi bật, Chương trình “Chợ Nhân đạo” vận động được hơn 111 tỷ đồng, trợ giúp gần 153 nghìn lượt người; Chương trình “Ngân hàng bò” trao tặng 459 con bò, tổng trị giá gần 7 tỷ đồng. Hội trợ giúp thường xuyên gần 117 nghìn địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ đột xuất gần 686 nghìn lượt người với tổng trị giá gần 240 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 129 nghìn lượt người bị ảnh hưởng bởi thiên tai với tổng trị giá hơn 92 tỷ đồng.

Thông qua công tác vận động, kết nối, Hội đã tổ chức hơn 1.500 đoàn thiện nguyện đi cứu trợ, trao gần 1.560 tấn hàng hóa cho gần 23.000 lượt người, tổng trị giá hơn 82 tỷ đồng. Lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ trực tiếp sơ cấp cứu cho hơn 2.400 trường hợp bị tai nạn, đột quỵ và các tình huống bất ngờ; trang bị kiến thức sơ cấp cứu cho hơn 345 nghìn lượt người.

Công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế cũng được các cấp Hội quan tâm. Hơn 579 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam và những người dễ bị tổn thương, tổng trị giá hơn 311 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các cấp Hội đã rà soát, lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo tại cơ sở và cập nhật dữ liệu trên App Thiện Nguyện. Đến nay, 4.861 địa chỉ đã được đăng tải, tạo cơ sở kết nối nguồn lực, hỗ trợ đúng người, đúng hoàn cảnh.

Hoạt động hỗ trợ nhà ở, sinh kế tiếp tục được chú trọng. Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động hỗ trợ hơn 8.000 lượt người với tổng giá trị trên 19 tỷ đồng; xây dựng mới 813 căn nhà cho các gia đình khó khăn, tổng kinh phí trên 74 tỷ đồng. Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn tạo thêm động lực để các gia đình từng bước vươn lên.

Trung tâm Y tế khu vực Bình Xuyên tổ chức Tết Trung thu 2026 cho con em cán bộ nhân viên và bệnh nhi nghèo tại trung tâm .

Bà Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: "Với vai trò cầu nối trong hoạt động nhân đạo từ thiện, giúp người nghèo, yếu thế, khó khăn, Hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương rà soát các đối tượng yếu thế, hộ nghèo, người gặp rủi ro để có kế hoạch giúp đỡ; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia.

Phương châm được đặt ra là: “Không để hộ nghèo, người yếu thế nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”. Từ rà soát đúng đối tượng, kết nối đúng nguồn lực đến hỗ trợ đúng nhu cầu, các hoạt động nhân đạo đang từng bước tạo điểm tựa để người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mỗi căn nhà được trao, suất quà đến đúng địa chỉ, con bò sinh kế hay bữa cơm miễn phí đều thể hiện sự sẻ chia của cộng đồng. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng mạng lưới an sinh xã hội ngày càng bền vững, để những người khó khăn, yếu thế không bị bỏ lại phía sau.