Thời tiết hôm nay 24/9: Mưa lớn từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, Nam bộ tiếp tục mưa dông

Thời tiết ngày 24/9/2026: Mưa lớn từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, Nam bộ tiếp tục mưa dông. Ảnh minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng sớm đến đêm 24/9, khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Từ đêm 24/9, mưa lớn tại khu vực này có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, đồng bằng Bắc bộ và phía Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào gần sáng và sáng. Nam bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Hà Nội sáng và đêm có mưa dông

Hà Nội có mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Lúc 4h40 ngày 24/9, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phát cảnh báo mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển tại một số xã, phường của Hà Nội, trong đó có Yên Bài, Yên Xuân, Đoài Phương. Vùng mây có khả năng mở rộng sang các khu vực lân cận; trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bắc bộ có mưa dông rải rác

Tây Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 24/9/2026

Cảnh báo: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ngập tại vùng trũng thấp, đô thị; nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cập nhật ngày 24/9/2026.

Trung bộ nhiều nơi mưa lớn

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam, từ phía Nam tỉnh Quảng Trị, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng trong ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam bộ tiếp tục mưa

Nam bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP.HCM nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Trong các vùng mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá: Cấp 1.