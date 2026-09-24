Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội làm Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh, đã trình HĐND tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với ông Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường.

Quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện căn cứ Công văn số 5141-CV/VPTW ngày 18/9/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Nghị quyết số 84-NQ/TU ngày 23/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh và Tờ trình của Sở Nội vụ.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu HĐND TP Bắc Ninh có mặt tại kỳ họp đã nhất trí với phương án nhân sự được giới thiệu. Kết quả bỏ phiếu, ông Đào Thanh Trường trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031 với 81/81 phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 100% đại biểu có mặt, tương đương 95,3% tổng số đại biểu HĐND.

100% đại biểu HĐND TP Bắc Ninh bỏ phiếu bầu ông Đào Thanh Trường làm PCT UBND thành phố Bắc Ninh.

Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh

Ông Đào Thanh Trường sinh ngày 29/1/1980; quê quán tại phường Duy Tân, tỉnh Ninh Bình; trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông bảo vệ luận án Tiến sĩ Xã hội học năm 2010 và được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Xã hội học năm 2016.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh, ông Đào Thanh Trường từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học, gồm: Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý Khoa học và Công nghệ; Trưởng khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Viện trưởng Viện Chính sách và Quản lý, đơn vị nghiên cứu trọng điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.