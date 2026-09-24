Diễn biến thời tiết Tết Trung thu trên cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, trong giai đoạn trước Tết Trung thu - tức trong hôm nay 24/9, mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng với khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi lượng mưa có thể còn lớn hơn và cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ đêm 24/9, mưa lớn giảm dần trên nhiều khu vực và đến ngày 25/9 - tức ngày Trung thu, vùng mưa lớn thu hẹp lại còn tập trung ở Hà Tĩnh đến Huế với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Tỉnh Lâm Đồng và Nam bộ có mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Trong ngày 25/9 khu vực Hà Nội ít mưa, có nắng nhẹ gián đoạn

Với khu vực cao nguyên Trung bộ (Tây Nguyên) trong ngày Tết Trung thu vẫn còn có thể xuất hiện mưa, mưa vừa và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với Thủ đô Hà Nội trong ngày 25/9 thời tiết ít mưa, nhiệt độ dao động trong khoảng 30-32 độ C, ngày nắng gián đoạn.

Còn TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với nhiệt độ cao nhất trong ngày 27-29 độ C.

Dự báo chi tiết thời tiết ba miền trong ngày 24 và 25/9:

- Khu vực Bắc bộ:

Ngày và đêm 24/9 (tức 14/8 âm lịch) có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa trên 60%, tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-33 độ C.

Ngày và đêm 25/9 (15-8 âm lịch): có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng có mưa rào và giông rải rác (xác suất mưa trên 60%), ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-34 độ C.

- Khu vực Trung bộ:

Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa trên 65%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-32 độ C.

Từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh ngày 24/9 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa trên 80%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27-30 độ C. Đêm 25/9, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông (xác suất mưa trên 70%), nhiệt độ thấp nhất ngày từ 24-26 độ C.

- Khu vực duyên hải Nam Trung bộ:

Ngày 24/9, phía bắc có mưa to đến rất to và giông, phía nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (xác suất mưa trên 80%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27-29 độ C.

Từ đêm 24/9 đến đêm 25/9, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa trên 70%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-31 độ C.

- Khu vực cao nguyên Trung bộ (Tây Nguyên):

Ngày và đêm 24/9, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (xác suất mưa trên 70%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 27-29 độ C.

Ngày và đêm 25/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực tỉnh Lâm Đồng có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa trên 60%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 28-31 độ C.

- Khu vực Nam bộ (bao gồm TP.HCM):

Ngày 24 và 25/9, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (xác suất mưa >75%), nhiệt độ cao nhất ngày từ 29-31 độ C. Đêm 25/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa trên 60%), nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

- Khu vực Hà Nội:

Ngày và đêm 24/9, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (xác suất mưa trên 60%, tập trung vào sáng và đêm), nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-32 độ C.

Ngày và đêm 25/9, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31-33 độ C.