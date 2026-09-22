Phạm lỗi thô bạo với Đình Bắc, Tấn Sinh nhận án kỷ luật nặng

Sáng 22/9, Ban kỷ luật VFF ra án phạt với cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh (CLB Thành phố Đồng Nai) sau pha vào bóng thô bạo với Đình Bắc (CAHN) ở trận đấu sớm vòng 3 LPBank V-League 2026/27. Theo đó, Tấn Sinh bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 2 trận kế tiếp ở các giải đấu do VFF tổ chức.

Trước đó, ở phút 78 trong trận đấu giữa Thành phố Đồng Nai vs CAHN, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh liên tiếp đá từ phía sau vào chân Đình Bắc khi tranh chấp bóng ở gần giữa sân.

Khi ấy, trọng tài FIFA Lê Vũ Linh chỉ rút thẻ vàng với Huỳnh Tấn Sinh thay vì thẻ đỏ. Điều này càng tạo sự phản ứng trong dư luận, bởi rõ ràng Tấn Sinh xứng đáng nhận án phạt nặng hơn.

Tấn Sinh phạm lỗi thô bạo với Đình Bắc. Ảnh: CAHN FC

Sau khi tổng hợp hồ sơ và "mổ băng" trận đấu, Ban kỷ luật VFF đã không bỏ qua hành vi xấu của Huỳnh Tấn Sinh. Phía CLB Thành phố Đồng Nai cũng đưa ra án kỷ luật nội bộ với Tấn Sinh. Đội bóng miền Đông Nam Bộ phạt cầu thủ của mình 20 triệu đồng và cấm thi đấu 1 trận.

"Ngay sau khi kết thúc trận đấu, Ban Lãnh đạo CLB trực tiếp vào phòng thay đồ, quán triệt toàn đội việc giữ vững kỷ luật, kiểm soát cảm xúc và tuyệt đối không để những phản ứng cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích chung của tập thể.

Những hành vi phản ứng, mất kiểm soát hoặc thiếu kiềm chế, dù xuất phát từ áp lực hay cảm xúc nhất thời, nếu làm ảnh hưởng đến đồng đội, đối thủ, hình ảnh CLB và chủ trương xây dựng lối đá đẹp, cống hiến mà CLB đã đề ra thì đều không được chấp nhận và phải được chấn chỉnh nghiêm khắc", CLB Thành phố Đồng Nai thông báo.

Cùng với án phạt nội bộ, đội tân binh V-League gửi lời xin lỗi đến cầu thủ Đình Bắc và CLB CAHN, mong nhận được sự chia sẻ với những tình huống đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu.