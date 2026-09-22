Honda Việt Nam ra mắt Sh mode 2027 hoàn toàn mới

Đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 và góp phần kiến tạo tương lai di chuyển bền vững, HVN tập trung phát triển song song hệ sinh thái xe điện toàn diện, đồng thời không ngừng cải tiến công nghệ động cơ và tối ưu hiệu suất vận hành trên dòng xe máy xăng.

Thể hiện rõ định hướng này, HVN giới thiệu Sh mode 2027 - “biểu tượng chuẩn sang” mới, kế thừa thiết kế tinh tế, tính tiện dụng và thoải mái phù hợp di chuyển hàng ngày, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Sự kết hợp giữa tiện nghi thiết thực và chất lượng sản phẩm hướng đến môi trường mang lại lựa chọn phù hợp thế hệ khách hàng trẻ - những người đề cao chất lượng trải nghiệm hôm nay, đồng thời quan tâm đến giá trị xanh cho tương lai.

Thiết kế chuẩn sang dành cho phong cách sống hiện đại

Thừa hưởng đường nét sang trọng của dòng xe SH danh tiếng, Sh mode 2027 có kiểu dáng cân đối nhờ thiết kế hình chữ S mềm mại đặc trưng, kết hợp phần khung phía trước thời trang.

Nét cuốn hút của Sh mode mới được tôn lên bởi hệ thống đèn trước LED phía trước với điểm sáng như dải trang sức lấp lánh kết hợp chi tiết mạ chrome liền mạch từ cụm đèn đến thân xe. Từng chi tiết tinh xảo kết hợp hài hòa tạo nên diện mạo sang trọng như dấu ấn thời trang độc bản được chế tác riêng cho chủ sở hữu.

Sh mode 2027 sở hữu thiết kế mềm mại, tinh tế.

Tô điểm thêm cho phong cách châu Âu trang nhã là phối màu mới cùng logo “Sh mode” 3D tinh xảo trên thân xe:

Phiên bản thể thao: Màu trắng đen mới mang đến diện mạo hiện đại, cá tính và nổi bật trên mọi hành trình.

Phiên bản đặc biệt: Màu xanh đen mới, kết hợp cùng logo Sh mode vàng kim, tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và đẳng cấp.

Phiên bản tiêu chuẩn: Màu trắng đen mới mang đến diện mạo mới mẻ và thời thượng.

Không chỉ nổi bật với phối màu bắt mắt, Sh mode mới còn tạo dấu ấn với mặt đồng hồ TFT hiện đại hoàn toàn mới. Với chất lượng hiển thị sắc nét và màu sắc phong phú, màn hình TFT 4,2 inch không chỉ nâng tầm diện mạo khu vực điều khiển mà còn gia tăng tiện lợi và trải nghiệm sử dụng trực quan hơn cho chủ sở hữu.

Sh mode 2027 với kiểu dáng sang trọng, động cơ tiên tiến đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Trên nền tảng động cơ eSP được tin tưởng qua nhiều năm, Sh mode mới có nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt ở hệ thống xử lý khí thải, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát khí thải và đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4.

Cụ thể, HVN cải tiến hệ thống phun xăng điện tử nhằm tối ưu quá trình đốt cháy và hệ thống xử lý khí thải trên ống xả nhằm tăng hiệu quả kiểm soát chất phát thải. Nâng cấp này giúp kiểm soát hiệu quả hơn sự hình thành và phát thải các chất như CO, HC và NOx - tác nhân gây ô nhiễm không khí và hình thành bụi mịn.

Nhờ đó, so với phiên bản trước, Sh mode mới không chỉ tối ưu hiệu suất vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà còn giảm đến khoảng 40% lượng khí thải ra môi trường, thể hiện cam kết của HVN trong việc mang đến sản phẩm thân thiện hơn với môi trường, đồng thời góp phần kiến tạo tương lai giao thông xanh và sạch hơn.

Bên cạnh đó, khung dập hàn eSAF do Honda phát triển có trọng lượng nhẹ và độ bền cao được duy trì áp dụng trên Sh mode mới giúp tạo cảm giác lái đầm chắc, ổn định.

Khách tham quan trải nghiệm Sh Mode 2027.

Tiện ích thông minh, hiện đại

Song hành cùng thay đổi về diện mạo và công nghệ, mỗi trang bị tiện ích trên Sh mode 2027 mới đều được chú trọng nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển của người dùng trong cuộc sống hàng ngày:

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước giúp ổn định sự cân bằng của xe, đặc biệt trong trường hợp phanh gấp hay trên đoạn đường trơn ướt.

Chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện tiện lợi lần đầu được trang bị trên hệ thống khóa thông minh smart key.

Hộc để đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB được nâng cấp lên loại C tiện lợi.

Hộc đựng đồ dưới cốp rộng rãi với dung tích 18,5 lít, thoải mái mang theo vật dụng thiết yếu hàng ngày.

Độc giả sở hữu ngay Honda Sh mode mới từ ngày 2/10, thông qua hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc với giá bán lẻ đề xuất như sau: