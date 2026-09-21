Saha giàu gấp 4 lần Ronaldo nhờ cú rẽ bất ngờ

Saha là đồng đội với Ronaldo ở MU.

Saha ghi 42 bàn sau 124 lần ra sân cho Manchester United, giành hai chức vô địch Premier League và một Champions League. Tuy nhiên, thành công đáng chú ý của cựu tiền đạo người Pháp sau khi treo giày lại đến từ một lĩnh vực hoàn toàn khác.

Saha hiện là nhà sáng lập AxisStars, nền tảng kết nối các VĐV, nghệ sĩ và doanh nghiệp. Công ty này được định giá khoảng 4,3 tỷ USD, vượt xa con số tài sản ròng ước tính 1-1,4 tỷ USD của Ronaldo.

AxisStars ra đời không lâu sau khi Saha kết thúc sự nghiệp cầu thủ vào năm 2013. Ý tưởng kinh doanh xuất hiện sau khi cựu tiền đạo MU nhận được phản hồi tích cực về cuốn tự truyện Thinking Inside the Box, xuất bản năm 2012.

Trong cuộc trò chuyện với The Guardian năm 2014, Saha cho biết muốn tìm một cách để hỗ trợ những người trẻ tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp trong thể thao, giải trí và nhiều lĩnh vực khác. "Tôi nhận ra rằng mình thật sự muốn giúp đỡ những người trẻ", Saha chia sẻ.

Thay vì trở thành người đại diện, HLV hay cố vấn, cựu tuyển thủ Pháp lựa chọn xây dựng một nền tảng kỹ thuật số. AxisStars hoạt động như một mạng lưới kết nối, nơi các thành viên có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, chuyên gia huấn luyện hoặc những đối tác phù hợp với nhu cầu cá nhân.

Saha tận dụng kinh nghiệm thi đấu để xây dựng một nền tảng giúp các VĐV chia sẻ kiến thức và tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp.

Mô hình hiện quy tụ hơn 500 khách hàng trong lĩnh vực thể thao và giải trí. Danh sách thành viên của AxisStars có nhiều tên tuổi đáng chú ý như cựu tiền đạo Premier League Dimitar Berbatov, VĐV Olympic Anh Desiree Henry và tuyển thủ cricket Chris Jordan.

Berbatov từng mô tả AxisStars là nơi kết nối những người có cùng chí hướng, đồng thời tạo ra cơ hội để các thành viên học hỏi, xây dựng quan hệ và phát triển sự nghiệp.

Điểm đặc biệt trong mô hình kinh doanh của Saha nằm ở cách AxisStars tạo doanh thu. Thay vì thu hoa hồng từ những thương vụ kết nối giữa các thành viên, nền tảng này tính phí thành viên đối với các "Partner" muốn tham gia và đăng tải cơ hội hợp tác.

Saha thừa nhận việc xây dựng doanh nghiệp là một hành trình khó khăn nhưng mang lại cho anh cảm giác hào hứng không kém thời còn thi đấu. "Nếu tôi có thể giúp 100.000 người, đó sẽ là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm", cựu tiền đạo MU nói.

Sau khi rời sân cỏ, Saha chuyển từ việc săn bàn sang xây dựng một doanh nghiệp công nghệ thể thao. Đây cũng là lý do khối tài sản gắn với tên tuổi anh gây bất ngờ lớn, đặc biệt khi đặt cạnh những ngôi sao từng sát cánh tại Old Trafford.

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