Tottenham cân nhắc sa thải Roberto De Zerbi, Eddie Howe nổi lên như ứng viên thay thế

Tottenham đang cân nhắc tương lai của Roberto De Zerbi sau màn khởi đầu đáng thất vọng tại Premier League 2026/27.

Nếu tình hình không sớm được cải thiện, Tottenham có thể xem xét thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Sau một mùa giải đầy khó khăn và chỉ vừa đủ để tránh nguy cơ xuống hạng, Tottenham đã đầu tư mạnh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm cải tổ đội hình.

Tuy nhiên, những kết quả đầu mùa chưa đáp ứng kỳ vọng. Sau 5 vòng đấu Premier League, Tottenham vẫn chưa giành được chiến thắng.

Đội bóng chỉ có 2 điểm và rơi xuống nhóm cuối bảng sau thất bại 2-3 trước Aston Villa. Trước đó, Tottenham lần lượt không thể ghi bàn trong các trận gặp Brentford, Newcastle United, Nottingham Forest và Everton.

Ảnh: Dylan Martinez/Reuters

Không chỉ gặp khó tại Premier League, Tottenham còn bị loại khỏi Carabao Cup sau thất bại 1-3 trước Liverpool ở vòng 3. Chuỗi kết quả này khiến áp lực dành cho De Zerbi ngày càng gia tăng.

Tottenham cân nhắc tương lai của De Zerbi

Thất bại trước Aston Villa khiến vị trí của De Zerbi trở nên đáng lo ngại hơn. Trang tin Tây Ban Nha cho rằng Tottenham đã bắt đầu xem xét những phương án kế nhiệm trong trường hợp CLB quyết định chia tay HLV người Italia.

Tuy nhiên, khả năng Tottenham lập tức sa thải De Zerbi vẫn chưa được xác nhận. Một báo cáo khác từ TEAMtalk cho biết ban lãnh đạo Tottenham hiện vẫn chờ đợi sự thay đổi từ HLV 47 tuổi.

De Zerbi được Tottenham bổ nhiệm vào tháng 3/2026 và ký hợp đồng dài hạn đến năm 2031. Vì vậy, nếu CLB muốn chấm dứt hợp đồng sớm, vấn đề tài chính cũng có thể trở thành một yếu tố cần cân nhắc.

Hợp đồng của De Zerbi được cho là không có điều khoản cho phép Tottenham dễ dàng chấm dứt trước thời hạn, qua đó có thể khiến chi phí chia tay HLV người Italia vượt 10 triệu bảng.

Khoản tiền thực tế có thể thay đổi nếu hai bên đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng. Trong bối cảnh mùa giải mới chỉ trải qua 5 vòng đấu, Tottenham nhiều khả năng vẫn cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Trong kỳ nghỉ quốc tế, thay vì lập tức thay HLV, Spurs được cho là có thể tận dụng thời gian này để đánh giá tình hình, xem xét các phương án trên thị trường và tính toán chi phí nếu phải chấm dứt hợp đồng với De Zerbi.

Eddie Howe nổi lên là ứng cử viên có thể thay HLV De Zerbi

Nếu Tottenham thực sự quyết định tìm kiếm một HLV mới, Mauricio Pochettino chắc chắn là cái tên có thể được nhắc đến nhờ mối quan hệ trong quá khứ với CLB.

Tuy nhiên, Pochettino hiện đang dẫn dắt đội tuyển nam Mỹ, khiến khả năng ông trở lại Tottenham trở thành vấn đề khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Eddie Howe được cho là một trong những ứng viên đáng chú ý nếu vị trí HLV trưởng Tottenham. Howe vừa rời Newcastle United trước khi mùa giải 2026/27 bắt đầu.

Trong gần 5 năm dẫn dắt Newcastle, ông đã giúp đội bóng trở lại Champions League và giành Carabao Cup.

Kinh nghiệm làm việc tại Premier League khiến chiến lược gia người Anh trở thành cái tên có thể thay thế De Zerbi tại Tottenham nếu đội bóng London quyết định chia tay HLV người Italia.

Ảnh: Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images

Dù vậy, đây mới chỉ là khả năng được truyền thông đề cập và chưa có dấu hiệu cho thấy Tottenham đã đạt thỏa thuận với Howe.

Trước mắt, tương lai của De Zerbi vẫn phụ thuộc vào khả năng Tottenham cải thiện kết quả trong những vòng đấu tiếp theo.

Totteham sẽ phải nhanh chóng tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại Premier League nếu muốn giảm bớt áp lực đang đè nặng lên HLV De Zerbi.