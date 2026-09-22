Đội bóng của Công Phượng 'ngợp' trước V-League

Cùng với Bắc Ninh FC, CLB Đồng Nai là tân binh của V-League 2026/27. Sự hiện diện của đội bóng Đông Nam Bộ gây chú ý hơn khi trong thành phần có nhiều cầu thủ tên tuổi như Tấn Trường, Tấn Sinh, Tuấn Tài, Thanh Bình, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Tiến Dụng... và đặc biệt là ngôi sao một thời Nguyễn Công Phượng.

Công Phượng gia nhập CLB Đồng Nai (tên cũ là Bình Phước) từ tháng 9-2024, được đồn đoán với mức phí lót tay lên tới 18 tỉ đồng cho hợp đồng 3 năm- con số chưa từng xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng giải hạng Nhất quốc gia.

V-League 2026/27 với Công Phượng cùng đồng đội lúc này vẫn là con số 0 tròn trĩnh: 0 bàn thắng, 0 trận thắng, 0 điểm (Ảnh: ĐNFC)

Trong mùa đầu tiên, Công Phượng để lại nhiều dấu ấn song cũng gây nuối tiếc khi sút hỏng penalty khiến Đồng Nai thua Đà Nẵng trong trận play-off tranh suất thăng hạng. Nhưng cũng không phải chờ lâu, số 10 cùng đồng đội vô địch hạng Nhất 2025/26 và giành vé lên chơi V-League mùa này.

Trở lại V-League, nơi từng "dành cả thanh xuân trụ hạng" trong màu áo HAGL, Công Phượng nhận về nhiều kỳ vọng và liên tục được nhắc tên mỗi khi người ta nói về CLB Đồng Nai.

Thế nhưng, màn ra mắt V-League 2026/27 của Công Phượng cùng đồng đội đã không được như kỳ vọng, nếu không muốn nói là thất vọng.

Sau 3 vòng đấu đầu tiên, Đồng Nai thua cả 3 (0-2 trước Thể Công Viettel, 0-1 trước Hà Tĩnh, 0-3 trước Công an Hà Nội), chưa có điểm số nào, thậm chí chưa ghi bàn nào, thủng lưới 6 lần và còn nhận 2 tấm thẻ đỏ.

Với một đội bóng tân binh, thành tích chưa như ý là điều bình thường, có thể cảm thông. Song nếu nhìn sang đội tân binh còn lại là Bắc Ninh, người hâm mộ CLB Đồng Nai có lý do để buồn.

Xét về giá trị đội hình, Đồng Nai (2,8 triệu euro) xếp thứ 8 trong 14 đội dự V-League mùa này trong khi Bắc Ninh (1,28 triệu euro) xếp chót. Thế nhưng ví trí trên bảng xếp hạng V-League lúc này lại trái ngược: Đồng Nai xếp chót, trong khi Bắc Ninh tạm xếp hạng 9.

Chưa dừng ở đó, những hành xử xấu xí của Văn Sơn và Tấn Sinh ngay trên sân nhà Bình Phước nhắm vào đồng nghiệp Đình Bắc bên phía Công an Hà Nội FC tại vòng 3 không chỉ khiến cá nhân 2 cầu thủ này hứng chịu nhiều chỉ trích từ dư luận, mà còn hoen ố hình ảnh CLB Đồng Nai, vốn được lãnh đạo đội bóng dành nhiều tiền bạc, tâm sức gây dựng 3 mùa giải qua.

Không còn là "ngôi sao hạng A" thỏa sức vùng vẫy các sân cỏ như thời đỉnh cao, V-League lúc này với Công Phượng có lẽ là những đích ngắm rất cụ thể như làm sao có thể ghi bàn thắng đầu tiên, và giúp đội nhà giành giật những điểm số đầu tiên.