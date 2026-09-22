Bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại ASIAD 20 bằng trận thắng 3-0

Sau thất bại đáng tiếc trước Indonesia ở cuộc đua top 5, trận gặp Kazakhstan không còn ý nghĩa tranh chấp huy chương. Dẫu vậy, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn vào sân với tinh thần quyết tâm để tìm kiếm một kết thúc tích cực.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt xáo trộn đáng kể đội hình xuất phát khi trao cơ hội cho Yến Nhi, Lê Thúy, Trà My và Lê Yến. Mặc dù ít khi thi đấu cùng nhau ở vai trò chính, dàn nhân tố mới vẫn giúp Việt Nam làm chủ thế trận nhờ lối tổ chức tấn công biến hóa.

Sự ổn định của Quỳnh Hương và Bích Thủy giúp đội tuyển duy trì khoảng cách an toàn. Kazakhstan dù nỗ lực bám đuổi ở nửa sau, tuyển Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh ở các điểm số then chốt để khép lại set một với tỷ số 25-21.

Việt Nam tạo lợi thế trước Kazakhstan ở set 1. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Sang set hai, Kazakhstan dâng cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ nhưng vấp phải hệ thống phòng ngự kín kẽ của Việt Nam. Các mũi công thay nhau ghi điểm giúp đội tuyển áo đỏ không bị đối phương bắt bài chắn bóng. Càng về cuối set, các cô gái Việt Nam càng chơi thăng hoa, nới rộng cách biệt và thắng tiếp 25-19.

Tuyển Việt Nam duy trì thế chủ động, khép lại trận đấu với tỷ số 25-19. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Hưng phấn dâng cao, tuyển Việt Nam áp đảo hoàn toàn trong set ba. Hàng chắn hoạt động hiệu quả kết hợp với những pha phối hợp nhanh khiến Kazakhstan vỡ trận. Bóng chuyền nữ Việt Nam nhanh chóng định đoạt trận đấu bằng tỷ số cách biệt 25-15, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 sau chưa đầy 80 phút thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam bứt phá, khép lại trận đấu với tỷ số 3-0. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Kết quả trước Kazakhstan giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc ASIAD 20 ở vị trí thứ 7. Đây không phải thứ hạng mà thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt hướng tới khi bước vào giải, đặc biệt sau những kỳ vọng được đặt vào đội tuyển trước ngày tranh tài.

Thế nhưng, màn trình diễn trong trận cuối cho thấy Việt Nam vẫn duy trì được sự tập trung và tinh thần thi đấu đến những điểm số cuối cùng. Việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt mạnh dạn trao cơ hội cho nhiều gương mặt khác cũng mang đến những tín hiệu đáng chú ý về chiều sâu đội hình.

ASIAD 20 khép lại, nhưng mùa giải của bóng chuyền nữ Việt Nam cũng đứng trước một dấu mốc quan trọng. Những trận đấu với các đối thủ mạnh tại sân chơi châu lục tiếp tục chỉ ra những điểm cần cải thiện, từ khả năng duy trì thế trận, hiệu quả trong khâu tấn công đến sự ổn định ở những thời điểm quyết định.

Trước mắt, đội tuyển sẽ có thêm thời gian để nhìn lại hành trình đã qua, đánh giá màn thể hiện của từng vị trí và chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo. Chiến thắng 3-0 trước Kazakhstan vì thế là cái kết tích cực cho hành trình tại ASIAD 20, đồng thời tạo thêm động lực để bóng chuyền nữ Việt Nam hướng tới chặng đường mới.