Vào tứ kết ASIAD 2026, nữ Việt Nam được thưởng 500 triệu đồng

Vững vàng vượt qua vòng bảng

Sau khi trận đấu với Thái Lan khép lại, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng, động viên toàn đội.

Đây là sự ghi nhận kịp thời đối với những nỗ lực của các cầu thủ nữ Việt Nam trong hành trình tại ASIAD 2026.

Nữ Việt Nam vững vàng vượt qua vòng bảng Asiad 2026. Ảnh: VFF.

Với kết quả giành quyền vào tứ kết, LĐBĐ Việt Nam quyết định thưởng động viên toàn đội 500 triệu đồng.

Khoản thưởng không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận thành tích mà còn là nguồn động viên tinh thần để các cầu thủ tiếp tục hướng tới những thử thách phía trước.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cũng căn dặn toàn đội giữ gìn sức khỏe, nhanh chóng hồi phục thể lực và duy trì sự tập trung cao nhất cho trận tứ kết.

Sự quan tâm từ lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam cùng sự cổ vũ của người hâm mộ tiếp thêm động lực để các cô gái Việt Nam tự tin bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết, trước trận gặp Thái Lan, ban huấn luyện đã nắm được kết quả hòa 0-0 giữa Myanmar và Bangladesh.

Các cô gái nữ Việt Nam được thưởng nóng 500 triệu. Ảnh: VFF.

Vì vậy, nữ Việt Nam chỉ cần ít nhất một điểm để đi tiếp. Tuy nhiên, đội không bước vào trận đấu với tư tưởng cầu hòa.

“Chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu với tâm thế không phải đá vì một điểm, mà để chiến thắng”, HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ.

Tính toán phương án đấu Trung Quốc

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Thái Lan đã có những điều chỉnh đáng kể về chiến thuật khi sử dụng sơ đồ 3 trung vệ, hai cầu thủ chạy cánh dâng cao và có thời điểm bố trí 5 người ở tuyến giữa.

Điều này khiến nữ Việt Nam gặp khó khăn trong việc kiểm soát khu trung tuyến ở hiệp một. Sang hiệp hai, thế trận được cải thiện khi nữ Việt Nam chủ động pressing tầm cao.

Đội tạo ra 2-3 cơ hội đáng chú ý, trong đó có những tình huống của Bích Thùy và Vũ Thị Hoa. Tuy nhiên, các chân sút Việt Nam không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

HLV Hoàng Văn Phúc và các học trò đang lên phương án để chuẩn bị đối đầu nữ Trung Quốc. Ảnh: VFF.

Một điểm là đủ để hoàn thành mục tiêu vào tứ kết, nhưng thử thách phía trước sẽ lớn hơn khi đối thủ là chủ nhà Trung Quốc.

HLV Hoàng Văn Phúc cho biết đội từng chạm trán Trung Quốc trong chuyến tập huấn trước giải và đánh giá đối thủ có trình độ cao hơn.

“Trước mắt, toàn đội cần tập trung hồi phục thể lực, sau đó ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Khả năng cao chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công”, ông Phúc nói.

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa nữ Trung Quốc và nữ Việt Nam diễn ra lúc 13 giờ ngày 25/9 theo giờ Việt Nam.

Ba trận còn lại: Triều Tiên gặp Đài Bắc Trung Hoa lúc 13 giờ; Hàn Quốc gặp Uzbekistan lúc 17 giờ 30 phút; Nhật Bản gặp Philippines lúc 17 giờ 30 phút.