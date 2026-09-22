Cần hòa nhưng không được cầu hòa

Phòng ngự chặt, dứt điểm chính xác

U23 Việt Nam phải tận dụng tốt hơn những cơ hội có được. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Sau trận hòa 1-1 trước Kuwait, Việt Nam đã trở lại đúng lúc bằng chiến thắng 2 - 0 trước Philippines. Ba điểm này không chỉ giúp đội bóng của HLV Đinh Hồng Vinh vươn lên vị trí thứ 2 bảng C mà còn giải tỏa phần nào áp lực cho hàng công.

Với 4 điểm có được, Việt Nam chỉ cần không thua Uzbekistan là chắc chắn giành vé vào tứ kết. Ngược lại, Việt Nam có thể bị Kuwait san bằng điểm số trong trường hợp đối thủ thắng Philippines. Khi ấy, chỉ số phụ sẽ quyết định tấm vé còn lại của bảng C.

Sau hai lượt trận, đường vào tứ kết của U23 Việt Nam có thể hình dung qua 3 kịch bản: Thắng Uzbekistan, Việt Nam đứng đầu bảng. Hòa Uzbekistan, Việt Nam đứng trong nhóm 2 đội dẫn đầu và chắc chắn đi tiếp. Và nếu thua Uzbekistan, Việt Nam vẫn có thể vào tứ kết nếu Kuwait không thắng Philippines hoặc có chỉ số phụ tốt hơn Kuwait trong trường hợp hai đội cùng 4 điểm. Ngược lại, nếu Kuwait thắng và vượt Việt Nam về chỉ số phụ, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh bị loại.

Trong 3 kịch bản này, hòa là phương án sáng cửa nhất cho Việt Nam. Không phải bởi Uzbekistan yếu đi, mà bởi đội bóng này đã chắc chắn vào tứ kết. Nếu hòa, họ vẫn giữ ngôi đầu bảng, vì thế, đội bóng Trung Á không nhất thiết phải tung hết sức để chơi một trận sống mái, bởi họ còn bảo toàn lực lượng, giữ sức cho vòng đấu loại trực tiếp.

Đối đầu với Uzbekistan, HLV Đinh Hồng Vinh nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn thay vì tiếp tục chơi theo cách đẩy cao đội hình. Việt Nam có thể tổ chức thấp hơn, giữ cự ly giữa các tuyến, hạn chế mất bóng ở trung tuyến và chờ thời cơ phản công.

Cách chơi này phù hợp với những cầu thủ có tốc độ và khả năng xử lý độc lập như Lê Phát, Ngọc Mỹ, Thanh Nhàn hay Quốc Việt. Và muốn có điểm, Việt Nam phải chủ động phòng ngự, hàng tiền vệ phải hạn chế khả năng triển khai bóng của Uzbekistan, nhất là những pha chuyển bóng nhanh ra biên. Phía trên, những cơ hội có được phải được tận dụng tốt hơn nhiều so với trận gặp Kuwait, Philippines.

Không được "cầu hòa"

U23 Việt Nam không nên chơi co cụm, chịu trận trước U23 Uzbekistan. Ảnh: Mai Hưng

Hai trận đấu đầu tiên cho thấy vì sao Uzbekistan được xem là đối thủ mạnh nhất bảng C. Họ thắng Philippines 5-1 rồi vượt qua Kuwait 2-0, giành trọn 6 điểm và sớm lấy vé tứ kết.

Ngoài sức mạnh hàng công, Uzbekistan còn cho thấy khả năng tổ chức tấn công khá toàn diện khi họ có những bàn thắng đến từ nhiều vị trí khác nhau. Tuyến giữa của họ thường xuyên dâng cao pressing, vây ráp và gây sức ép. Khi có bóng, các cầu thủ áo trắng nhanh chóng đưa bóng ra 2 biên để tận dụng tốc độ, hoặc chuyền vào trung lộ cho tiền đạo dứt điểm.

Chất lượng đội hình, thể lực, khả năng tranh chấp, tổ chức lối chơi và phong độ đều đang đứng về phía Uzbekistan. Năm trận gần đây, họ có 3 chiến thắng và 2 thất bại, trong khi Việt Nam chỉ thắng 1, hòa 2 và thua 2. Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ đội bóng áo đỏ khi Uzbekistan chưa từng thua Việt Nam.

Tuy nhiên, Uzbekistan đã có vé tứ kết, còn Việt Nam chỉ cần một điểm. Nếu giữ được cự ly đội hình, không để mất bóng nguy hiểm ở giữa sân, chống tốt bóng bổng và tận dụng được những pha phản công, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể kéo trận đấu về thế cân bằng. Nhưng điều quan trọng, U23 Việt Nam không được “chỉ cần hòa” chuyển sang “cầu hòa”, để rồi từ đó hình thành tâm lý co cụm, chịu trận trong suốt 90 phút.

Với Việt Nam lúc này, 1 điểm không phải mục tiêu nhỏ. Đó là tấm vé vào tứ kết. Và trước một Uzbekistan mạnh hơn, biết giữ cái cần giữ, chờ đúng thời điểm để phản công có lẽ là cách thực tế nhất để các chiến binh sao vàng hoàn thành mục tiêu.