Vận động viên Đà Nẵng giành 10 huy chương Giải vô địch lặn trẻ châu Á

Vận động viên Vũ Sinh Hùng (bục số 1) trên bục nhận Huy chương Vàng nội dung 200m vòi hơi chân vịt tại Giải vô địch lặn trẻ châu Á năm 2026. Ảnh do nhân vật cung cấp

Diễn ra tại Trung Quốc, giải đấu thuộc hệ thống của Liên đoàn Lặn quốc tế (CMAS) quy tụ các vận động viên trẻ xuất sắc từ nhiều quốc gia châu Á. Trên đường đua xanh, các kình ngư Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ khi mang về 79 huy chương, gồm 33 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc và 15 Huy chương Đồng, xuất sắc xếp Nhất toàn đoàn.

Khoảng cách giữa Việt Nam và chủ nhà Trung Quốc ở vị trí thứ Nhì chỉ là 1 Huy chương Vàng, cho thấy cuộc cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu diễn ra vô cùng kịch tính. Dù vậy, xét về tổng số huy chương, Việt Nam vẫn tạo dấu ấn vượt trội với 79 tấm, trong khi Trung Quốc giành được 62 tấm.

Đội tuyển lặn Việt Nam xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải vô địch lặn trẻ châu Á năm 2026. Ảnh: Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam

Thành tích chung của đội tuyển Việt Nam ghi nhận sự đóng góp lớn từ nhiều vận động viên ở cả nội dung cá nhân lẫn tiếp sức. Trong đó, kình ngư Vũ Sinh Hùng đã có một giải đấu đặc biệt thành công khi mang về 2 Huy chương Vàng và 8 Huy chương Bạc.

Tài năng trẻ của bộ môn lặn Đà Nẵng đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để giành Huy chương Vàng ở nội dung 200m vòi hơi chân vịt và 400m khí tài. Bên cạnh đó, anh còn đoạt Huy chương Bạc ở các nội dung: 100m, 400m, 800m, 1.500m vòi hơi chân vịt; 100m, 200m khí tài; 4x100m mix hỗn hợp và 4x200m vòi hơi chân vịt.

Kết quả thi đấu này giúp Vũ Sinh Hùng tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng. Trước đó, vào năm 2025, ngay trong lần đầu tham dự Giải lặn vô địch Đông Nam Á và Giải lặn vô địch trẻ châu Á (dành cho khu vực Đông Nam Á) tại Indonesia, anh đã xuất sắc giành được 2 Huy chương Vàng.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, kình ngư trẻ của Đà Nẵng đã gặt hái 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng, đồng thời phá một kỷ lục nhóm tuổi tại Giải lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia. Tiếp đà thăng hoa, tại Giải lặn vô địch trẻ quốc gia, nam vận động viên tiếp tục mang về thêm 9 Huy chương Vàng.