Thái Nguyên sẵn sàng cho Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ X

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X năm 2026 là sự kiện quan trọng chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, đồng thời đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp TDTT và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên phạm vi toàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, Lễ khai mạc sẽ diễn ra vào 20h ngày 26/9/2026 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên, truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 và các nền tảng mạng xã hội.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X năm 2026 sẽ diễn ra ngày 26/9/2026, tại Sân vận động tỉnh

Điểm nhấn mở đầu Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X là chương trình diễu binh, diễu hành biểu dương lực lượng với 34 khối rước, khối diễu binh và khối diễu hành đại diện cho lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp, các xã, phường cùng lực lượng huấn luyện viên, vận động viên và trọng tài. Tổng lực lượng huy động tham gia Lễ khai mạc dự kiến khoảng 22.170 người.

Một trong những nghi thức đặc biệt của Lễ khai mạc là thắp lửa truyền thống. Ngọn lửa được lấy từ Khu di tích Quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, Thái Nguyên, do 10 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh rước về Sân vận động tỉnh. Ngọn lửa Đại hội được xác định là biểu tượng của ý chí, nguyện vọng và tinh thần đoàn kết của toàn dân, tạo điểm nhấn thiêng liêng, hào hùng cho Lễ khai mạc.

Đại hội tổ chức 19 môn thi đấu, gồm: Việt dã, Bóng đá 7 người, bóng chuyền, karate, vovinam, cờ vua, cờ tướng, bơi, cầu lông, đá cầu, taekwondo, võ cổ truyền, bóng bàn, bóng chuyền hơi, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và pickleball.

Trong đó, các môn thi đấu trước Đại hội từ tháng 4 - 8/2026 gồm: Việt dã, bóng đá 7 người, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bơi, đá cầu, cờ vua, cờ tướng và các môn võ thuật như karate, taekwondo, vovinam, võ cổ truyền… Các môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội gồm: điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và pickleball.

Đối tượng tham gia Đại hội là các vận động viên thuộc Bộ tư lệnh Quân khu 1, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại học Thái Nguyên, các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị tối thiểu tham gia 12/19 môn và bắt buộc có một số môn như: Bóng chuyền nam, bóng đá 7 người, đẩy gậy, kéo co và điền kinh để đủ điều kiện xếp hạng toàn đoàn. Kết thúc Đại hội, Ban Tổ chức sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thi đấu; trao huy chương, tiền thưởng và các danh hiệu cho cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao còn nhằm phát hiện, tuyển chọn vận động viên có thành tích xuất sắc vào đội tuyển của tỉnh. Từ đó, xây dựng kế hoạch đào tạo, tập huấn chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026; đồng thời đánh giá kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh giai đoạn 2022 - 2026, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý, huấn luyện và điều hành các hoạt động thể dục thể thao.

Từ nay đến ngày khai mạc, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác tập luyện, hợp luyện, cơ sở vật chất, an ninh trật tự, y tế và các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm Lễ khai mạc diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.