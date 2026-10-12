Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẵn sàng cho Asian Para Games 2026

Đoàn Việt Nam gồm 36 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam làm Trưởng đoàn. Trong đó, có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn thể thao, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam quyết tâm chinh phục thử thách tại Asian Para Games 2026. Ảnh: Vietnam Parasports

Cụ thể, điền kinh và bơi mỗi môn có 7 VĐV, cử tạ có 4 VĐV, bóng bàn có 2 VĐV và cầu lông có 1 VĐV. Đoàn còn có 1 VĐV dẫn đường, 6 HLV cùng các cán bộ quản lý và nhân viên y tế, bảo đảm công tác chuyên môn, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ vận động viên trong suốt đại hội.

Trước ngày lên đường, các đội tuyển đã trải qua quá trình tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện kỹ thuật, chiến thuật và duy trì nền tảng thể lực.

Trước đó vào ngày 8.10, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia (TP.HCM) đã tổ chức gặp mặt, động viên các HLV và VĐV, tiếp thêm tinh thần cho toàn đoàn trước thử thách tại đấu trường châu lục.

Sau khi ổn định nơi ăn ở tại Nhật Bản, các VĐV sẽ tiến hành phân loại thương tật, tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu và hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng từ ngày 12.10. Lễ thượng cờ đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức chiều 16.10.

Asian Para Games 2026 khai mạc ngày 18.10. Các VĐV bước vào tranh tài từ ngày 19 đến 23.10, trước khi đại hội khép lại vào ngày 24.10. Trong hành trình lần này, hai môn cử tạ và bơi tiếp tục được kỳ vọng mang về những tấm huy chương cho thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Tại Asian Para Games 2023 ở Hàng Châu (Trung Quốc), đoàn Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB và 9 HCĐ, xếp thứ 22 toàn đoàn. Tấm HCV duy nhất thuộc về kình ngư Lê Tiến Đạt ở nội dung 100m ếch hạng thương tật SB5.

Asian Para Games 2026 không chỉ là cơ hội để các VĐV Việt Nam cạnh tranh thành tích mà còn là dịp thể hiện nghị lực, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, lan tỏa hình ảnh tích cực của thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường quốc tế.