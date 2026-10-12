Xác định các đội vào VCK U17 nữ châu Á 2027, Đông Nam Á có mấy đại diện?

Tối 11.10, U17 nữ Việt Nam đánh bại Kyrgyzstan với tỷ số 2-0 ở lượt trận cuối bảng D. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko kết thúc vòng loại với thành tích toàn thắng, giành ngôi đầu bảng và đoạt vé dự VCK.

U17 nữ Việt Nam (trái) giành ngôi nhất bảng D với 3 trận toàn thắng. Ảnh: VFF

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), 4 đội được vào thẳng VCK gồm chủ nhà Trung Quốc, đương kim vô địch Triều Tiên, Nhật Bản và Australia.

Tám suất còn lại thuộc về các đội nhất bảng tại vòng loại: Hàn Quốc (bảng A), Indonesia (bảng B), Đài Bắc Trung Hoa (bảng C), Việt Nam (bảng D), Ấn Độ (bảng E), Thái Lan (bảng F), Myanmar (bảng G) và Philippines (bảng H).

Việc có 5 đại diện góp mặt cho thấy bước tiến đáng chú ý của bóng đá nữ trẻ Đông Nam Á. Bên cạnh Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Indonesia và Philippines đều vượt qua vòng loại để góp mặt tại sân chơi châu lục.

Đây là cơ hội để các đội tuyển trong khu vực tích lũy kinh nghiệm, nâng cao chất lượng chuyên môn và thu hẹp khoảng cách với những nền bóng đá hàng đầu châu Á.

Các đội tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027. Ảnh: Asean Football

Theo phương án phân nhóm hạt giống dự kiến, nhóm 1 gồm Trung Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản; nhóm 2 có Australia, Hàn Quốc và Thái Lan; nhóm 3 gồm Việt Nam, Philippines và Ấn Độ; nhóm 4 có Đài Bắc Trung Hoa, Indonesia và Myanmar.

VCK U17 nữ châu Á 2027 dự kiến diễn ra tại Tô Châu (Trung Quốc) từ ngày 31.3 đến 17.4.2027. Lễ bốc thăm chia bảng dự kiến tổ chức vào tháng 12.2026.

HLV Okiyama Masahiko cho biết, sau khi có kết quả bốc thăm, ban huấn luyện sẽ phân tích đối thủ để xây dựng phương án chuẩn bị phù hợp. Với U17 nữ Việt Nam, tấm vé dự VCK mới là bước khởi đầu cho thử thách lớn hơn ở đấu trường châu lục.