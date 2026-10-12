Truyền thông Nhật Bản cảnh báo đội nhà trước trận gặp tuyển Việt Nam

Theo thông tin được truyền thông Nhật Bản đăng tải, đội tuyển nước này đang lên kế hoạch tổ chức trận giao hữu với tuyển Việt Nam vào ngày 30/12/2026, nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam chuẩn bị đá giao hữu với Nhật Bản.

Trận đấu dự kiến diễn ra trên sân Panasonic tại thành phố Suita (tỉnh Osaka, Nhật Bản). Đây là sân vận động có sức chứa khoảng 40.000 khán giả và thường xuyên tổ chức các trận đấu quan trọng của bóng đá Nhật Bản.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Hai bên đang tiếp tục trao đổi những vấn đề liên quan đến công tác tổ chức trước khi đưa ra thông báo chính thức.

Việc Nhật Bản lựa chọn tuyển Việt Nam làm đối thủ giao hữu liên quan trực tiếp đến kế hoạch chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Hajime Moriyasu nằm ở bảng F cùng Qatar, Thái Lan và Indonesia.

Do phải gặp hai đội bóng Đông Nam Á tại vòng bảng, Nhật Bản muốn có một trận đấu với đối thủ trong cùng khu vực để kiểm tra lực lượng và khả năng triển khai chiến thuật. Tuyển Việt Nam được đánh giá là lựa chọn phù hợp với yêu cầu này.

Đáng chú ý, dù Nhật Bản đang đứng thứ 17 thế giới và có thứ hạng cao hơn nhiều so với tuyển Việt Nam, nhưng truyền thông nước này vẫn đánh giá cao đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Tờ Sponichi Annex viết: "Tuyển Việt Nam hiện đứng thứ 99 trên bảng xếp hạng FIFA, là đội tuyển có thứ hạng cao thứ hai ở Đông Nam Á, sau Thái Lan (hạng 93). Đội tuyển Việt Nam đã không thể giành vé dự World Cup 2026 sau khi bị loại ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sở hữu các cầu thủ nhập tịch, vì vậy đây là đối thủ mà Nhật Bản không thể xem nhẹ trong cuộc đọ sức tới đây".

Có thể thấy, điều khiến truyền thông Nhật Bản chú ý không chỉ nằm ở thứ hạng hay kết quả thi đấu trước đây của tuyển Việt Nam mà còn ở những thay đổi về nhân sự. Việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch được xem là yếu tố có thể tạo ra khác biệt trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Trong khi đó, Nhật Bản cũng có những vấn đề riêng cần giải quyết trước cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam.

Theo trang Yahoo, HLV Hajime Moriyasu khó có được lực lượng mạnh nhất do trận giao hữu ngày 30/12 không thuộc lịch thi đấu quốc tế FIFA Days. Điều này đồng nghĩa các câu lạc bộ không bắt buộc phải cho phép cầu thủ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027.

Trang Yahoo tiết lộ: "HLV Hajime Moriyasu rất háo hức cho trận đấu này vì đó là màn thử lửa cuối cùng trước vòng chung kết Asian Cup 2027. Nhưng ông sẽ phải chấp nhận một thực tế là tuyển Nhật Bản rất khó sử dụng nhóm cầu thủ tại Ngoại hạng Anh.

Trong thời gian này, Ngoại hạng Anh vẫn diễn ra loạt trận chào đón năm mới. Mà trận giao hữu với Việt Nam không nằm trong chương trình FIFA Days nên nhiều cầu thủ không thể tham dự, nhất là nhóm đang chơi bóng ở Anh.

Nhiều khả năng ông Hajime Moriyasu sẽ chỉ tập trung vào các cầu thủ thi đấu trong nước cùng một số thành viên chơi bóng ở châu Âu".

Trong số những cái tên nguy cơ vắng mặt có thể kể đến là Kaoru Mitoma, Ao Tanaka, Zion Suzuki và Daichi Kamada.

Tuy nhiên, việc thiếu những cầu thủ kể trên không đồng nghĩa Nhật Bản sẽ yếu đi. HLV Moriyasu vẫn có thể lựa chọn các tuyển thủ đang thi đấu tại những giải có lịch nghỉ đông phù hợp, kết hợp với nhóm cầu thủ trong nước.