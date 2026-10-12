18 cầu thủ U17 nữ Việt Nam trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của VFF

HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao chất lượng đào tạo trẻ và sự tiến bộ của các cầu thủ U17 nữ Việt Nam

Việc 18 cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ góp mặt trong đội hình U17 nữ Việt Nam cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của hệ thống đào tạo tập trung.

Không chỉ bổ sung lực lượng cho đội tuyển, những cầu thủ này còn được đánh giá có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu chuyên môn tại các giải đấu quốc tế.

HLV trưởng Okiyama Masahiko nhận xét, các học trò trưởng thành từ hệ thống dự tuyển sở hữu nền tảng kỹ thuật tốt, tiếp thu nhanh những yêu cầu chiến thuật và có khả năng duy trì cường độ thi đấu cao.

Theo chiến lược gia người Nhật Bản, lợi thế này đến từ quá trình tập luyện thường xuyên với những tiêu chuẩn chuyên môn hướng tới trình độ quốc tế. Nhờ đó, các cầu thủ có thể phát huy kỹ thuật ngay cả khi đối mặt với những tình huống tranh chấp quyết liệt.

“Tôi cảm thấy các cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ có nền tảng kỹ thuật rất tốt và khả năng thích nghi với chiến thuật của đội bóng rất nhanh”, HLV Okiyama Masahiko đánh giá.

Công tác đào tạo bóng đá nữ trẻ dài hạn tại trung tâm của LĐBĐ Việt Nam được triển khai từ năm 2013, với nhiều nhóm cầu thủ thuộc các độ tuổi khác nhau.

Nguồn tuyển chọn đến từ các câu lạc bộ, địa phương có phong trào bóng đá nữ và những đợt tuyển sinh tập trung. Mục tiêu là phát hiện, bồi dưỡng cầu thủ tiềm năng, chuẩn bị lực lượng tham dự các giải trẻ trong hệ thống thi đấu của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ châu Á (AFC).

Đồng thời, chương trình hướng tới xây dựng nguồn nhân lực kế cận cho các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ.

Một điểm đáng chú ý là các đội dự tuyển nữ trẻ được huấn luyện theo triết lý bóng đá thống nhất với đội tuyển quốc gia. Điều này giúp cầu thủ rút ngắn thời gian thích nghi khi được triệu tập, nhanh chóng nắm bắt yêu cầu chiến thuật và phối hợp với đồng đội.

HLV Okiyama Masahiko cho rằng đây là lợi thế quan trọng, nhất là khi các cầu thủ trẻ phải bước vào môi trường thi đấu quốc tế với yêu cầu chuyên môn cao hơn.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam với lực lượng nòng cốt trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá nữ trẻ của VFF

Bên cạnh kỹ thuật và chiến thuật, chương trình đào tạo còn chú trọng phát triển thể lực, tâm lý thi đấu theo từng giai đoạn.

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, quá trình chuẩn bị toàn diện giúp cầu thủ tự tin hơn khi lên đội tuyển, không bị tâm lý e ngại trước đối thủ và có thể đảm nhận vai trò nòng cốt trong đội hình.

Ông cũng kỳ vọng những phương pháp huấn luyện hiệu quả từ hệ thống dự tuyển sẽ được phổ biến rộng rãi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo bóng đá nữ tại các địa phương.

Sự góp mặt của 18 cầu thủ thuộc các đội dự tuyển nữ trẻ trong đội hình U17 nữ Việt Nam tại vòng loại châu Á 2027 là kết quả đáng ghi nhận của quá trình đầu tư có hệ thống.

Đây không chỉ là nguồn bổ sung lực lượng trước mắt mà còn tạo nền tảng để bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục phát triển đội ngũ cầu thủ kế cận, hướng tới những mục tiêu cao hơn ở đấu trường khu vực và châu lục.