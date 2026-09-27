Tin vui với Quách Ngọc Ngoan

Quách Ngọc Ngoan từng là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt với ngoại hình đậm chất điện ảnh cùng khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh ghi dấu qua Long Thành Cầm Giả Ca, Khát Vọng Thăng Long, Lôi Báo và đặc biệt là Người Bất Tử. Vai Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca mang về cho anh giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Đến Người Bất Tử, nam diễn viên tiếp tục tạo dấu ấn với nhân vật Hùng có diễn biến tâm lý phức tạp.

Sau Người Bất Tử năm 2018, Quách Ngọc Ngoan có khoảng 7 năm vắng bóng màn ảnh rộng. Anh từng chia sẻ bản thân nhận nhiều lời mời nhưng có thời điểm mất cảm xúc với nhân vật, không tìm được cách kể câu chuyện trên màn ảnh. Đến Trái tim què quặt, nam diễn viên mới tìm lại được cảm hứng để trở lại.

Quách Ngọc Ngoan trở lại màn ảnh với vai diễn mới. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, màn tái xuất này chưa tạo được hiệu ứng phòng vé như kỳ vọng. Trái tim què quặt chỉ thu khoảng 839 triệu đồng. Sau đó, Quách Ngọc Ngoan liên tiếp xuất hiện trong các dự án mới và có sự thay đổi rõ rệt về màu sắc nhân vật. Thiên Đường Máu đạt khoảng 126 tỷ đồng, trong khi Báu Vật Trời Cho ghi nhận khoảng 103,6 tỷ đồng. Đây là hai tác phẩm có doanh thu cao đáng chú ý trong giai đoạn nam diễn viên trở lại.

Năm 2026, Quách Ngọc Ngoan tiếp tục góp mặt trong Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh. Dù được đầu tư lớn, bộ phim chỉ thu hơn 35 tỷ đồng sau hơn 10 ngày công chiếu. Nhà sản xuất cho biết tác phẩm có thể tiếp tục hành trình trên các nền tảng trực tuyến sau khi kết thúc thời gian chiếu rạp.

Trong bối cảnh đó, thành tích của Trại Buôn Người mang đến tín hiệu đáng chú ý cho Quách Ngọc Ngoan. Bộ phim thuộc dòng hành động, tội phạm và quy tụ dàn diễn viên như Steven Nguyễn cùng Quách Ngọc Ngoan. Theo thông tin được ê-kíp công bố, tác phẩm đạt mốc 50 tỷ đồng doanh thu phòng vé chỉ sau một ngày khởi chiếu chính thức.

Trại Buôn Người đánh dấu thêm một dự án của Quách Ngọc Ngoan sau khi trở lại. Ảnh: FBNV

Khoảng cách giữa kết quả của Trại Buôn Người với một số phim gần đây cho thấy hiệu ứng phòng vé của các dự án có Quách Ngọc Ngoan tham gia đang có sự khác biệt đáng kể. Nếu Trái tim què quặt đánh dấu việc anh tìm lại cảm xúc nghề nghiệp sau 7 năm, thì những tác phẩm sau đó giúp nam diễn viên liên tục xuất hiện trở lại trước công chúng.

Ở tuổi 42, Quách Ngọc Ngoan cũng lựa chọn tập trung nhiều hơn cho công việc sau những biến động trong cuộc sống. Anh từng chia sẻ về cảm giác cô đơn sau những thay đổi cá nhân, đồng thời cho biết muốn dành nhiều thời gian hơn cho nghề diễn.

Với mốc 50 tỷ đồng của Trại Buôn Người, nam diễn viên có thêm một dấu mốc đáng chú ý trong chặng đường trở lại điện ảnh. Từ một giai đoạn gần như rời xa màn ảnh, Quách Ngọc Ngoan hiện liên tục xuất hiện trong các dự án thuộc nhiều thể loại, từng bước tạo lại nhịp hoạt động và mở rộng màu sắc diễn xuất.