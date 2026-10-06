Lý Hải và Minh Hà chính thức bị thay thế

Sau gần hai tuần công chiếu, Trại Buôn Người đã vượt mốc 310 tỷ đồng. Thành tích này của tác phẩm đã tạo ra biến động mới trên bảng xếp hạng những phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Cụ thể, Trại Buôn Người đã vượt qua Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh của đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà. Tác phẩm ra mắt năm 2023 từng đạt hơn 273 tỷ đồng và xếp hạng 8, nhưng nay phải nhường vị trí này khi bị dự án của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vượt qua về doanh thu.

Không dừng lại ở việc thiết lập cột mốc mới, Trại Buôn Người vẫn đang duy trì vị trí dẫn đầu tại phòng vé trong ngày với doanh thu, số suất chiếu và lượng vé bán ra ở mức áp đảo. Nếu tiếp tục giữ phong độ hiện tại, tác phẩm hoàn toàn có khả năng tạo thêm biến động trên bảng xếp hạng doanh thu phim điện ảnh Việt. Hiện Trại Buôn Người đang đứng ngay sau Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành, với khoảng cách không quá lớn.

Trại Buôn Người đã vượt mốc 310 tỷ đồng.

Trại Buôn Người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây có cuộc sống gắn với gia đình và công việc đua bò. Em gái Ny là Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên) tìm việc qua mạng rồi mắc bẫy đường dây lừa đảo xuyên biên giới với lời mời "việc nhẹ, lương cao". Khi biết em gái mất tích, Ny tìm cách tiếp cận tổ chức này và chấp nhận bị đưa vào khu trại để tìm cô.

Tại đây, Ny phát hiện những người bị đưa đến đều bị kiểm soát, tước danh tính và ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Từ hành trình tìm em gái, câu chuyện mở rộng sang cuộc sống của nhiều nạn nhân, qua đó khắc họa cách một đường dây buôn người vận hành và những lựa chọn của con người khi bị đẩy vào hoàn cảnh cùng quẫn.

Một trong những điểm được chú ý của phim là phần hành động. Các màn đối đầu, truy đuổi và cận chiến được triển khai liên tục, tạo nhịp kể nhanh và duy trì sức căng ở nhiều phân đoạn. Steven Nguyễn có nhiều đất diễn với nhân vật Ny, đặc biệt trong những cảnh hành động, khi nhân vật liên tục phải chống trả trong tình thế bất lợi thay vì được xây dựng như một người hùng bất khả chiến bại.

Không gian khu trại với hàng rào, lồng sắt và số lượng nhân vật đông cũng góp phần tạo cảm giác ngột ngạt, phù hợp với câu chuyện. Bên cạnh đó, việc khai thác vấn nạn buôn người kết hợp lừa đảo trực tuyến giúp tác phẩm tiếp cận một vấn đề đang được quan tâm, đặc biệt là những chiêu thức dụ dỗ bằng lời mời việc làm và thu nhập hấp dẫn.

Trại Buôn Người có quy mô sản xuất ấn tượng.

Dù vậy, Trại Buôn Người vẫn còn một số điểm hạn chế. Kịch bản có nhiều tuyến nhân vật nên đôi lúc chưa tạo được chiều sâu đồng đều, một vài diễn biến được xử lý khá nhanh. Tuyến phản diện cũng chưa có nhiều lớp lang, khiến sức nặng của cuộc đối đầu đôi khi phụ thuộc vào các màn hành động.

Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Trại Buôn Người vẫn còn cơ hội tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng phim điện ảnh Việt ăn khách. Việc tác phẩm vượt qua Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh cũng cho thấy cuộc đua doanh thu phim Việt đang có thêm những thay đổi đáng chú ý, khi các kỷ lục cũ liên tục được những tác phẩm mới xô đổ.