The Odyssey vượt mốc 12 triệu khán giả, vượt qua cả Exhuma và Chuyến tàu sinh tử

Theo hệ thống thông tin phòng vé Hàn Quốc (KOBIS), tính đến 0h12 ngày 5/10, The Odyssey đã ghi nhận tổng cộng 12.027.021 lượt khán giả tại thị trường này. Thành tích giúp bộ phim của đạo diễn Christopher Nolan tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng phòng vé mọi thời đại.

Trước đó, The Odyssey đã vượt qua Avengers: Infinity War với khoảng 11,23 triệu lượt khán giả để lọt vào Top 5 phim nước ngoài có lượng người xem cao nhất tại Hàn Quốc. Sau đó, tác phẩm tiếp tục vượt qua Chuyến tàu sinh tử với khoảng 11,57 triệu lượt và Exhuma với khoảng 11,91 triệu lượt khán giả.

The Odyssey vượt mốc 12 triệu khán giả tại Hàn Quốc.

Với thành tích mới, The Odyssey hiện đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng phòng vé mọi thời đại tại Hàn Quốc. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý bởi tác phẩm không chỉ cạnh tranh với các bom tấn Hollywood mà còn lần lượt vượt qua những bộ phim Hàn Quốc từng tạo nên hiện tượng phòng vé.

Đáng chú ý, sức hút của The Odyssey không chỉ nằm ở con số 12 triệu khán giả. Bộ phim đã bước sang tháng thứ hai công chiếu nhưng vẫn duy trì lượng khán giả ổn định, thay vì giảm mạnh sau giai đoạn đầu ra mắt. Điều này cho thấy tác phẩm đang hưởng lợi từ hiệu ứng truyền miệng và nhu cầu xem phim tại rạp trong thời gian dài.

Một trong những yếu tố được đánh giá góp phần tạo nên sức bền của The Odyssey là phong cách làm phim đặc trưng của Christopher Nolan. Những đại cảnh quy mô lớn, hình ảnh được đầu tư mạnh về thị giác cùng trải nghiệm âm thanh trên màn ảnh rộng khiến bộ phim được xem là tác phẩm phù hợp để thưởng thức tại rạp, thay vì chỉ chờ phát hành trên các nền tảng trực tuyến.

The Odyssey.

Việc The Odyssey vượt qua Chuyến tàu sinh tử và Exhuma cũng tạo nên một cuộc so sánh thú vị. Chuyến tàu sinh tử từng góp phần đưa dòng phim zombie Hàn Quốc đến gần khán giả quốc tế, trong khi Exhuma tạo cơn sốt nhờ kết hợp yếu tố tâm linh với văn hóa Hàn Quốc. Dù khác biệt về thể loại, cả hai đều từng tạo ra sức hút mạnh mẽ tại phòng vé.

Không dừng lại ở đó, The Odyssey vẫn duy trì vị trí đáng chú ý trên thị trường đặt vé trước dù phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm mới. Sau gần hai tháng ra rạp, bộ phim vẫn nằm trong Top 3 về tỷ lệ đặt vé, cho thấy sự quan tâm của khán giả chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Với việc chính thức vượt mốc 12 triệu khán giả, The Odyssey đang cho thấy sức bền hiếm thấy tại phòng vé Hàn Quốc. Câu hỏi được đặt ra lúc này là tác phẩm của Christopher Nolan sẽ tiếp tục tiến xa đến đâu trên bảng xếp hạng doanh thu mọi thời đại.