Tin tặc lừa phỏng vấn để đánh cắp 6,3 tỷ USD từ Binance

Theo Báo cáo Xu hướng du lịch châu Á năm 2027 do Agoda công bố ngày 4-11, chi phí thấp tiếp tục là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của người Việt. Khảo sát được thực hiện từ tháng 9 đến tháng 10, với gần 3.400 người tham gia tại 11 thị trường châu Á.