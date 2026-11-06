Hơn 400 đại biểu dự Hội thảo quốc tế MMMS 2026 tại TPHCM

TS Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Dầu khí Việt Nam, phát biểu tại hội nghị.

Hội thảo Quốc tế lần thứ 5 về Vật liệu, Máy móc và Phương pháp phát triển Bền vững (MMMS 2026) được Hội Các nhà Biên tập Khoa học Việt Nam phối hợp tổ chức cùng Trường ĐH Dầu khí Việt Nam, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Quốc gia Kyungpook, ĐH Công nghệ Nagaoka cùng nhiều đối tác uy tín khác.

Phát biểu tại hội nghị, TS Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Dầu khí Việt Nam, nhấn mạnh, trong bối cảnh thế giới đối mặt với những thách thức toàn cầu lớn như biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên và yêu cầu chuyển dịch năng lượng cấp thiết, nghiên cứu khoa học phải tìm ra các giải pháp thiết thực để bảo vệ môi trường.

"Là đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam, nhà trường cam kết gắn kết nghiên cứu với thực tiễn sản xuất công nghiệp. Việc đăng cai MMMS 2026 giúp trường mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp cận ý tưởng mới và truyền cảm hứng cho sinh viên", TS Phan Minh Quốc Bình khẳng định.

Toàn cảnh hội nghị.

Sự kiện năm nay ghi nhận hơn 400 bản tóm tắt và 300 bản thảo toàn văn gửi về qua 15 tiểu ban kỹ thuật. Trải qua quy trình phản biện nghiêm ngặt của Hội đồng khoa học quốc tế, Ban Tổ chức chọn lọc 125 báo cáo thuyết trình trực tiếp và 136 báo cáo áp phích. Các công trình xuất sắc sẽ được xem xét công bố trên các ấn phẩm uy tín quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Scopus.

GS Bành Tiến Long, Chủ tịch VASE, Chủ tịch Hội nghị MMMS 2026, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT, cho biết kể từ khi khởi xướng năm 2018, chuỗi hội nghị đã trở thành diễn đàn kết nối giới hàn lâm và doanh nghiệp, thúc đẩy công nghệ tiên tiến phù hợp với định hướng tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo của Chính phủ.

GS Bành Tiến Long, Chủ tịch VASE, Chủ tịch Hội nghị MMMS 2026, Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT.

Đánh giá cao vai trò hợp tác quốc tế, GS.TSKH Đặng Vũ Minh – Chủ tịch danh dự VUSTA, nhận định thành tựu phát triển kinh tế của nước ta trong hơn 30 năm qua có đóng góp lớn từ hợp tác quốc tế trong tiến bộ khoa học công nghệ.

“Hội thảo sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa cộng đồng khoa học Việt Nam và thế giới”, GS.TSKH Đặng Vũ Minh kỳ vọng.

Các phiên thảo luận chuyên sâu.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD&ĐT ghi nhận nỗ lực của ban tổ chức và đánh giá cao vai trò của Trường ĐH Dầu khí Việt Nam trong việc gắn kết lý thuyết hàn lâm với thực tiễn công nghiệp, tạo động lực cho các nhà khoa học trẻ.

Hội nghị diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/11 với các phiên thảo luận chuyên sâu xoay quanh kỹ thuật vòng đời, công nghệ phát thải thấp, vật liệu tiên tiến và số hóa thúc đẩy bởi trí tuệ nhân tạo. Sự kiện quy tụ nhiều diễn giả, chuyên gia hàng đầu thế giới và Việt Nam như: GS Jungil Song (Hàn Quốc), GS Hiromi Isobe (Nhật Bản), GS Jiwang Yan (Nhật Bản), GS Kim Yun-Hea (Hàn Quốc) và PGS.TS Phạm Huy Giao (PVU).