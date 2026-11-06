Tin tặc dùng AI rút ngắn thời gian tìm kiếm lỗ hổng bảo mật ngân hàng

Tại Diễn đàn An ninh tài chính số Việt Nam 2026 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia chủ trì, phối hợp Tổ hợp Việt Nam đầu tư tổ chức ngày 6/11, Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, cho biết trong năm 2025, lực lượng chức năng đã ghi nhận được hơn 500.000 cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin trọng yếu quốc gia.

Trong đó, lĩnh vực tài chính, ngân hàng là một trong những mục tiêu được các nhóm tin tặc quốc tế và tội phạm mạng ưu tiên nhắm đến.

Gần một nửa cuộc tấn công mạng nhắm vào ngành tài chính, ngân hàng

Đáng chú ý, chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng ghi nhận gần 1.000 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền thiệt hại lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Bá Sơn, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an. Ảnh: BTC.

Theo Đại tá Sơn, một trong những yếu tố khiến nguy cơ tấn công mạng gia tăng là các đối tượng tội phạm ngày càng tận dụng công nghệ mới, đặc biệt là AI.

"Nếu trước đây, việc xâm nhập, điều khiển các hệ thống thông tin quy mô lớn của ngành tài chính, ngân hàng có thể mất hàng tháng thì hiện nay, các nhóm tin tặc có thể sử dụng AI để rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm lỗ hổng, điểm yếu và xây dựng phương án tấn công", đại diện Bộ Công an cho hay.

Trong khi đó, TS Đào Minh Tú, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, dẫn báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia và Công ty An ninh mạng Viettel, năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng; 52,3% cơ quan, doanh nghiệp chịu tổn hại và khoảng 41% số cuộc tấn công nhắm vào lĩnh vực này.

Ông cho rằng an toàn tài chính trong thời đại số không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ kho tiền, két sắt hay cây ATM mà cốt lõi là bảo vệ chủ quyền số và niềm tin số của người dân.

Theo đó, đại diện Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đề xuất bảo vệ nghiêm ngặt dữ liệu ngân hàng, thông tin cá nhân và dữ liệu sinh trắc học theo Luật Dữ liệu và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; bảo đảm các dữ liệu quan trọng được lưu trữ, xử lý tại các trung tâm dữ liệu an toàn trong nước.

Đồng thời, ngành ngân hàng cần từng bước tự chủ công nghệ lõi, phát triển các mô hình AI tiếng Việt chuyên ngành tài chính trên hạ tầng nội địa, tránh phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng và dịch vụ bảo mật từ nước ngoài.

Ngoài ra, ông đề xuất các ngân hàng cần chuẩn hóa dữ liệu nghiệp vụ và xây dựng khung quản trị AI rõ ràng; chuyển sang nền tảng xử lý dữ liệu theo thời gian thực; xây dựng hệ thống cảnh báo và phòng vệ ba lớp; thiết lập các lớp bảo vệ kỹ thuật cho trợ lý AI; xây dựng lộ trình nâng cấp mật mã hậu lượng tử (PQC), rà soát các hệ thống mã hóa cốt lõi như Core Banking và chữ ký số liên ngân hàng.

4 vấn đề trọng tâm đặt ra cho TP.HCM

Tại Diễn đàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ, cho biết khi tài chính và tài sản số được vận hành trên các nền tảng công nghệ, niềm tin không chỉ được xây dựng từ sự tin tưởng giữa các chủ thể mà còn phụ thuộc trực tiếp vào mức độ an toàn, bảo mật của hệ thống.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại Diễn đàn An ninh tài chính số Việt Nam 2026, ngày 6/11. Ảnh: Thảo Liên.

Nếu nền tảng công nghệ không được bảo vệ tốt, năng lực an ninh mạng chưa đủ mạnh và chưa tạo được sự tin cậy, thành phố sẽ khó thu hút dòng vốn, công nghệ cũng như các nhà đầu tư đến đặt trụ sở, hoạt động. Vì vậy, an ninh mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế số và Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Qua đó, ông Vũ đặt ra 4 vấn đề trọng tâm TP.HCM cần quan tâm, giải quyết trong thời gian tới. Theo ông, khung pháp lý về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu đã bắt đầu hoàn thiện. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn còn loay hoay trong việc cụ thể hóa thành các sản phẩm.

Trong bối cảnh tài sản số ngày càng phát triển, các mô hình sandbox về du lịch thanh toán đa tiền tệ xuyên biên giới và sandbox blockchain cũng rất phát triển. Tuy nhiên, để áp dụng hiệu quả tại TP.HCM, phục vụ khách du lịch, tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội, cần tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, với từng đầu việc cụ thể.

Mặt khác, theo ông Vũ, nhu cầu phát triển các trung tâm dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo (AI) hiện nay là rất lớn. TP.HCM cũng là một trong những địa phương có Trung tâm dữ liệu quốc gia, do đó cần quan tâm xây dựng khung pháp lý, khung chuyển đổi số và mô hình phát triển. Đồng thời, thành phố cần đầu tư tập trung gắn kết các ứng dụng AI với trung tâm dữ liệu, đặc biệt là vấn đề an ninh mạng, năng lực xử lý rủi ro, khủng hoảng.

Ông Vũ cũng nhấn mạnh vấn đề huy động nguồn vốn đầu tư cho an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu. Bên cạnh các quỹ đầu tư vào những ngành truyền thống, TP.HCM cần quỹ chuyên đề về trung tâm dữ liệu, tài sản số, chuyển đổi số…

Tuy nhiên, để thu hút được các quỹ đầu tư này, thành phố cần chứng minh được nhận thức và mức độ quan tâm đối với vấn đề an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu ở cả cấp quốc gia và cấp địa phương. Đồng thời, nhà đầu tư cần nhìn thấy những cơ hội đầu tư cụ thể thông qua dự án, sản phẩm.

Một vấn đề khác là nguồn nhân lực. Theo lãnh đạo TP, nguồn nhân lực không chỉ tập trung ở đội ngũ chuyên môn trong lĩnh vực an ninh mạng mà còn ở nhận thức của người dân, các hiệp hội và toàn xã hội về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.