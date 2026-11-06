Phát hiện fanpage giả mạo Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026"

Mới đây, đại diện đơn vị vận hành Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026" đã phát hiện fanpage giả mạo có địa chỉ đường link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094549617876;

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035767158921 kêu gọi cộng đồng runner vào đường link đăng ký tham gia giải. Điều đáng nói, các fanpage và đường link này đăng tải những hình ảnh, thông tin trùng khớp với fanpage chính thống của Ban tổ chức Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH”. Được biết, hiện fanpage giả mạo giải có hơn 3.400 người theo dõi.

Trang fanpage giả mạo giải Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest-BKH 2026.

Trang cá nhân đính kèm thông tin giả đăng ký Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026".

Theo đại diện đơn vị vận hành giải, fanpage chính thống giải đấu là “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH”, trong khi trang giả mạo lại mang tên “Giải chạy Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026”, khác biệt là phần tên trang có thêm từ “Giải chạy" và số "2026”. Để tránh bị lừa đảo, đại diện đơn vị vận hành Giải "Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026" khuyến cáo các runner không chuyển tiền mua Bib hoặc dịch vụ qua các trang cá nhân, đường link này; không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng; báo cáo ngay đường link giả mạo trên với facebook để tránh nhiều người khác bị lừa…

Giải “Nha Trang Night Run Sanest, Sanvinest - BKH 2026” chỉ có một fanpage chính thức với đường link là: https://www.facebook.com/nhatrangnightrunsanvinestbaokhanhhoa với 4.800 người theo dõi và cổng đăng ký vé chính thức là: https://timve365.vn/.../nha-trang-night-run-sanest...