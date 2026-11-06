UAV MQ-25 có thể tăng sức mạnh không quân hải quân Mỹ đến đâu?

Sức mạnh của một tàu sân bay không chỉ được quyết định bởi số lượng tiêm kích trên boong. Khả năng duy trì hoạt động của máy bay, tổ chức tiếp dầu và phân bổ lực lượng cho từng nhiệm vụ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của không đoàn.

UAV MQ-25A Stingray được Hải quân Mỹ phát triển để đảm nhiệm nhiệm vụ tiếp dầu trên không.

Máy bay có chiều dài 15,5 mét, sải cánh 22,9 mét khi mở và 9,5 mét khi gập. Hệ thống động lực sử dụng động cơ phản lực Rolls-Royce AE 3007N.

Theo yêu cầu thiết kế, MQ-25A phải có khả năng chuyển ít nhất 6,35 tấn nhiên liệu ở khoảng cách 926 km từ tàu sân bay.

Nếu đáp ứng được các chỉ tiêu này trong điều kiện vận hành thực tế, UAV có thể giúp các tiêm kích duy trì hoạt động xa hơn và giảm nhu cầu quay về tàu sân bay để bổ sung nhiên liệu.

Một lợi ích quan trọng khác là giải phóng các tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet khỏi một phần nhiệm vụ tiếp dầu.

Khi không phải dành máy bay chiến đấu cho công việc hỗ trợ, Hải quân Mỹ có thể phân bổ lực lượng hiệu quả hơn cho các nhiệm vụ chính.

Tuy nhiên, không nên xem MQ-25A là yếu tố tự động tạo ra ưu thế quyết định trước mọi đối thủ.

Khả năng tác chiến của không đoàn còn phụ thuộc vào số lượng máy bay, chất lượng huấn luyện, hệ thống chỉ huy, điều kiện bảo đảm kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các thành phần.

UAV tiếp dầu cũng phải hoạt động trong môi trường có những thách thức về liên lạc và điều khiển.

Chương trình MQ-25A vì vậy không chỉ kiểm tra khả năng bay và chuyển nhiên liệu mà còn phải hoàn thiện hệ thống điều khiển, quy trình vận hành và khả năng tích hợp với tàu sân bay.

Ngày 25/4/2026, MQ-25A hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 2 giờ. Tháng 5/2026, chương trình được thông qua để chuyển sang sản xuất loạt nhỏ.

Đến tháng 9/2026, Hải quân Mỹ ký hợp đồng sản xuất 3 máy bay đầu tiên, với kế hoạch bàn giao ban đầu từ năm 2029.

Các mốc này cho thấy chương trình đang tiến triển, nhưng vẫn cần thời gian để chứng minh hiệu quả trong hoạt động thực tế.

Giá trị chiến lược của MQ-25A sẽ phụ thuộc vào khả năng biến yêu cầu kỹ thuật thành năng lực tiếp dầu ổn định, an toàn và có thể duy trì thường xuyên trên tàu sân bay.