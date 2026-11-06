Tại sao sạc nhanh lại gây hại cho pin xe điện?

Sạc nhanh giúp người dùng xe điện tiết kiệm thời gian khi nạp năng lượng trên đường đi, tuy nhiên, việc sử dụng thường xuyên loại sạc này có thể gây tổn hại cho pin hơn mức tưởng tượng. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng việc chọn sạc nhanh mỗi khi cảnh báo mức pin thấp xuất hiện có thể làm giảm tuổi thọ pin xe điện.

Người dùng chuẩn bị cắm sạc nhanh cho xe điện, phương pháp tiện lợi nhưng có thể làm giảm tuổi thọ pin. Ảnh: Carscoops

Trang web của Tesla cũng khuyến cáo chủ xe nên ưu tiên sạc tại nhà và chỉ sử dụng mạng lưới Supercharger cho những chuyến đi dài. Ngoài ra, họ khuyên không nên sạc đầy 100% trừ khi thực sự cần thiết và tránh để mức pin quá thấp nhằm bảo vệ pin tốt hơn. Tuy nhiên, việc không tuân thủ những hướng dẫn này có thực sự gây hại cho xe điện hay không vẫn là câu hỏi được đặt ra.

Quá trình sạc pin xe điện là sự di chuyển các ion lithium vào điện cực graphite bên trong các tế bào pin. Sạc nhanh làm quá trình này diễn ra nhanh hơn, nhưng cũng có thể khiến lithium tích tụ trên bề mặt điện cực, hiện tượng gọi là "plating". Hiện tượng này làm giảm vĩnh viễn lượng lithium có thể lưu trữ năng lượng trong pin.

Ngoài ra, sạc nhanh còn tạo ra nhiệt độ cao đột ngột, làm tăng tốc độ lão hóa pin. Đó là lý do nhiều xe điện được trang bị chức năng làm mát hoặc làm nóng pin trước khi sạc, đồng thời tốc độ sạc sẽ giảm dần khi pin đầy để bảo vệ tế bào. Thậm chí các mẫu xe như Porsche Taycan với khả năng sạc 320 kW cũng chỉ duy trì công suất cao trong khoảng 5 phút đầu.

Các nhà sản xuất thường công bố tốc độ sạc hiệu quả từ mức 10-20% lên đến 80% dung lượng pin, bởi ngoài khoảng này tốc độ sạc sẽ bị giới hạn nhằm bảo vệ pin. Việc sạc đầy 100% thường gây áp lực không cần thiết lên các tế bào pin.

Một nghiên cứu của Geotab năm 2026 với gần 23.000 xe điện cho thấy những xe thường xuyên sạc nhanh trên 100 kW tại các trạm DC mất tới 3% dung lượng pin mỗi năm, trong khi xe sạc chậm chỉ mất khoảng 1,5%. Dung lượng pin giảm đồng nghĩa với phạm vi di chuyển của xe cũng giảm theo.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nên tránh hoàn toàn sạc nhanh hoặc sạc đầy 100%. Sạc nhanh giống như thức ăn nhanh hay thanh kẹo, đôi khi cần thiết để nhanh chóng bổ sung năng lượng khi thời gian hạn chế. Việc sạc chậm tại nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất nếu muốn giữ pin bền lâu.

Đối với pin lithium sắt phosphate (LFP), việc sạc đầy 100% ít gây hại hơn so với pin nickel mangan coban (NMC). Dù vậy, các loại pin NMC cũng có thể được sạc đầy thỉnh thoảng mà không gây tổn hại lớn nếu sử dụng hợp lý.