Công nghệ không người lái định hình xu hướng an ninh biển tại EURONAVAL 2026

Đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam: Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam (thứ ba từ trái sang); Đại tá Anne Brun, Tùy viên Quốc phòng Pháp tại Việt Nam (thứ hai từ trái sang); Đại tá Lê Mạnh Quyền, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Pháp (thứ tư từ trái sang) cùng đại diện phía Pháp chụp ảnh lưu niệm tại Triển lãm. (Ảnh: Trần Đức Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Triển lãm quốc tế về quốc phòng hải quân và an ninh biển EURONAVAL 2026 khép lại trong ngày 6/11 tại Pháp, sau 4 ngày diễn ra với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp và tổ chức quốc phòng trên thế giới.

Sự kiện năm nay đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của những công nghệ mới, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), phương tiện không người lái và các giải pháp bảo đảm an ninh biển.

Diễn ra từ ngày 3-6/11 tại Trung tâm triển lãm Paris Nord Villepinte, ngoại ô thủ đô Paris, EURONAVAL lần thứ 30 quy tụ 705 đơn vị trưng bày đến từ 40 quốc gia, tăng khoảng 40% so với kỳ triển lãm năm 2024.

Tham dự sự kiện có 150 đoàn đại biểu chính thức và khoảng 26.000 lượt tham quan chuyên ngành, đây là một trong những kỳ triển lãm có quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Tham dự triển lãm có đoàn đại biểu Hải quân Việt Nam do Chuẩn Đô đốc Phạm Minh Tuấn, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân, làm Trưởng đoàn.

Bên cạnh những tàu chiến, tàu ngầm và trang thiết bị hải quân truyền thống, triển lãm năm nay nổi bật với các công nghệ ứng dụng AI, phương tiện không người lái hoạt động trên mặt biển và dưới nước, cùng những hệ thống giám sát và bảo vệ cơ sở hạ tầng biển.

Các công nghệ này cho thấy xu hướng hiện đại hóa lực lượng hải quân, trong đó khả năng phát hiện sớm nguy cơ, xử lý thông tin và phối hợp giữa các phương tiện ngày càng được chú trọng.

Với chủ đề “Hướng tới tác chiến cường độ cao,” EURONAVAL 2026 cũng dành nhiều hội thảo và tọa đàm thảo luận về những thách thức an ninh biển hiện nay, từ bảo vệ các tuyến hàng hải, cơ sở hạ tầng dưới biển đến nâng cao khả năng ứng phó với những hình thức đe dọa mới.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Bộ trưởng Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin nhấn mạnh sự cần thiết phải đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa lực lượng, tăng cường năng lực sản xuất công nghiệp quốc phòng và mở rộng hợp tác nhằm đáp ứng những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Không chỉ là nơi giới thiệu các thành tựu công nghệ, EURONAVAL còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, nhà sản xuất, chuyên gia và đại diện lực lượng hải quân các nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh biển.

Được tổ chức 2 năm/lần tại Pháp, EURONAVAL tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những triển lãm quốc phòng hải quân hàng đầu thế giới, phản ánh những xu hướng phát triển mới của ngành công nghiệp hải quân trong bối cảnh môi trường an ninh biển quốc tế đang có nhiều thay đổi./.