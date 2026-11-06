Khí động học tiên tiến và kết cấu khung thân của tiêm kích 'MiG-35'

Về mặt kết cấu, tiêm kích MiG-35 ứng dụng cấu trúc khung thân gia cường thế hệ mới, cho phép máy bay chịu được gia tốc trọng trường cao và thực hiện các động tác ngoặt gấp phức tạp trong không chiến tầm gần.

Việc đưa vào sử dụng tỷ lệ lớn vật liệu composite nhẹ và hợp kim nhôm-lithium hiện đại không chỉ giúp giảm đáng kể trọng lượng rỗng mà còn làm giảm diện tích phản xạ hiệu dụng radar của máy bay.

Về thông số kích thước, tiêm kích MiG-35 có chiều dài 17,32 mét, sải cánh 12 mét và chiều cao 4,73 mét.

Trọng lượng cất cánh tối đa của máy bay đạt 24,5 tấn, vượt trội hơn hẳn so với các biến thể tiêm kích MiG-29 đời đầu.

Nhờ thiết kế cánh khí động học cải tiến với diện tích bề mặt lớn hơn, tiêm kích MiG-35 duy trì được lực nâng tốt ngay cả khi di chuyển ở tốc độ thấp hoặc góc tấn lớn.

Một cải tiến quan trọng khác nằm ở việc mở rộng dung tích bình chứa nhiên liệu bên trong thân và cánh máy bay.

Sự bổ sung này giúp tầm bay ferries tối đa của tiêm kích MiG-35 đạt 3.100 km khi mang bình xăng phụ, đồng thời bán kính tác chiến tiêu chuẩn đạt 1.000 km.

Khả năng tích hợp cần tiếp nhiên liệu trên không dạng thò-rụt cũng cho phép tiêm kích MiG-35 mở rộng phạm vi hoạt động tương đương với các dòng tiêm kích hạng nặng.

Ngoài ra, toàn bộ bề mặt khung thân của tiêm kích MiG-35 được phủ lớp sơn hấp thụ sóng radar đặc biệt, giúp nâng cao hệ số sống sót trước hệ thống trinh sát đối phương.

Kết hợp với thiết kế khí động học ưu việt, tiêm kích MiG-35 trở thành một nền tảng bay cực kỳ linh hoạt, đáp ứng xuất sắc các nhiệm vụ từ tuần tra không phận đến đột kích đường không.